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"Это не то, о чем я мечтал". Эриксен – о своем будущем в Интере и потенциальном трансфере зимой

Италия
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Проблема в датчанине или в Конте?

"Это не то, о чем я мечтал". Эриксен – о своем будущем в Интере и потенциальном трансфере зимой
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Полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен пообщался с журналистами по поводу этапа своей карьеры на Апеннинах. Цитирует хавбека Goal.com и Football Italia со ссылкой на TV2 Sport.

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"Это не то, о чем я мечтал. Все футболисты хотят играть как можно больше, но именно тренер решает, кто и когда выйдет на поле. Ситуация странная – болельщики хотят, чтобы я играл больше, как и я сам, но у наставника другие идеи и футболист должен их уважать".

"Я концентрируюсь на своей игре, а когда откроется трансферное окно, то мы увидим, произойдет что-нибудь или нет".

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В статье: Дания Кристиан Эриксен Интер (Милан)
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Источник:
Goal.com

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