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"Это не то, о чем я мечтал". Эриксен – о своем будущем в Интере и потенциальном трансфере зимой
Проблема в датчанине или в Конте?
Полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен пообщался с журналистами по поводу этапа своей карьеры на Апеннинах. Цитирует хавбека Goal.com и Football Italia со ссылкой на TV2 Sport.
"Это не то, о чем я мечтал. Все футболисты хотят играть как можно больше, но именно тренер решает, кто и когда выйдет на поле. Ситуация странная – болельщики хотят, чтобы я играл больше, как и я сам, но у наставника другие идеи и футболист должен их уважать".
"Я концентрируюсь на своей игре, а когда откроется трансферное окно, то мы увидим, произойдет что-нибудь или нет".
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