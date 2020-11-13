"Это не то, о чем я мечтал". Эриксен – о своем будущем в Интере и потенциальном трансфере зимой

Полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен пообщался с журналистами по поводу этапа своей карьеры на Апеннинах. Цитирует хавбека Goal.com и Football Italia со ссылкой на TV2 Sport.

"Это не то, о чем я мечтал. Все футболисты хотят играть как можно больше, но именно тренер решает, кто и когда выйдет на поле. Ситуация странная – болельщики хотят, чтобы я играл больше, как и я сам, но у наставника другие идеи и футболист должен их уважать".