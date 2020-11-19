Италия
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Десять миллионов за аренду. Милан готовит предложение по защитнику Фиорентины
Также будет предусмотрен выкуп
Итальянский "Милан" уже зимой может укрепить центр обороны.
По данным Tuttomercatoweb, "россонери" готовит предложение по Николе Миленковичу. Сейчас серб защищает цвета "Фиорентины".
"Милан" будет готов арендовать футболиста на год, заплатив за это десять миллионов. После этого, они выкупят его контракт за 30 миллионов.
Миленкович еще не пропустил ни одной игры в сезоне, забив за семь игр два гола.
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