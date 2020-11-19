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Десять миллионов за аренду. Милан готовит предложение по защитнику Фиорентины

Италия
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Также будет предусмотрен выкуп

Десять миллионов за аренду. Милан готовит предложение по защитнику Фиорентины
UA-Футбол
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Итальянский "Милан" уже зимой может укрепить центр обороны.

По данным Tuttomercatoweb, "россонери" готовит предложение по Николе Миленковичу. Сейчас серб защищает цвета "Фиорентины".

"Милан" будет готов арендовать футболиста на год, заплатив за это десять миллионов. После этого, они выкупят его контракт за 30 миллионов.

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Миленкович еще не пропустил ни одной игры в сезоне, забив за семь игр два гола.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Милан Никола Миленкович
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