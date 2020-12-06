20-летний защитник Вероны Ловато заинтересовал Милан. Цена вопроса - 20 млн евро

20-летний центральный защитник "Вероны" Маттео Ловато попал на карандаш "Милана". Об этом сообщает CalcioMerkato.

Его теперешний клуб просит за игрока 20 млн евро. Ориентировочная стоимость итальянца по данным портала Transfermarkt составляет 4 млн евро. За "Верону" футболист провел всего 10 матчей, сыграл лишь четыре полных встречи.

В начале ноября "Милан" противостоял клубу итальянца. В том матче Ловато сыграл 90 минут. Руководство "россонери" впечатлила игра защитника и оно готово делать предложение уже в январе следующего года.

Также футболист имеет в своем активе один проведенный поединок в составе молодежной сборной Италии.