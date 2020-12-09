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Гасперини в ближайшее время может покинуть Аталанту. Игроки разделились на два лагеря

Италия
(2 голосов)

Причина - конфликт с Гомесом

Гасперини в ближайшее время может покинуть Аталанту. Игроки разделились на два лагеря
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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини может покинуть команду после завершения группового этапа Лиги чемпионов, пишет Sport Mediaset.

Источники утверждают, что раздевалка "Аталанты" разделена на два лагеря — одни игроки за, другие против Гасперини. Специалист примет решение о своём будущем после матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Аяксом".

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Напомним, капитан "Аталанты" Алехандро Гомес вступил в перепалку с Гасперини в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном" (1:1). Перед перерывом Гасперини попросил Гомеса остаться справа в атаке, но 32-летний аргентинец ответил отказом, а крик был дополнительно усилен эхом из-за отсутствия зрителей, поэтому попал в телевизионный эфир. Тренер "Аталанты" в перерыве заменил Гомеса на Йосипа Иличича. Сам Гомес остался в раздевалке, из которой так и не вышел в ходе второго тайма.

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В статье: Джанпьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Аталанта
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Комментарии (3)
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Joyce (Donetsk)
09.12.2020 в 18:50
Тренер реализует свои идеи за счет игроков, у которых свое представление о "своем" месте на поле. Рано или поздно терпению приходит конец. Тем более, когда речь идет о лидере команды, Не каждый обладает таким уровнем терпимости, каким наделен Зинченко :))
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0
0
amg333 (Kyiv )
09.12.2020 в 17:31
Уйдёт Гасперсон ,Аталанта превратится в середняка опять,и игроки почувствуют ,что они могут делать,что им захочется! а надо это президенту?
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2020 в 17:17
"шариков" ваще уху ел???
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0
-2


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