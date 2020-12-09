Гасперини в ближайшее время может покинуть Аталанту. Игроки разделились на два лагеря

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини может покинуть команду после завершения группового этапа Лиги чемпионов, пишет Sport Mediaset.

Источники утверждают, что раздевалка "Аталанты" разделена на два лагеря — одни игроки за, другие против Гасперини. Специалист примет решение о своём будущем после матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Аяксом".

Напомним, капитан "Аталанты" Алехандро Гомес вступил в перепалку с Гасперини в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном" (1:1). Перед перерывом Гасперини попросил Гомеса остаться справа в атаке, но 32-летний аргентинец ответил отказом, а крик был дополнительно усилен эхом из-за отсутствия зрителей, поэтому попал в телевизионный эфир. Тренер "Аталанты" в перерыве заменил Гомеса на Йосипа Иличича. Сам Гомес остался в раздевалке, из которой так и не вышел в ходе второго тайма.