Серия А. Первая победа Кротоне в сезоне

Кротоне. "Эцио Шида"

"Кротоне" - "Специя" 4:1

Голы: Мессиас 7, 90+6, Реца 49, Эдуардо 56 - Фариас 18

В предыдущем сезоне "Кротоне" опередил "Специю" в Серии Б. В нынешнем всё началось иначе. Первые набрали лишь два очка и забили шесть мячей в десяти матчах, вторые набрали десять и забили 14. В последних турах останавливали "Аталанту" и "Кальяри", возили "Лацио" и проиграли незаслуженно. Они сегодня были фаворитами. Однако прошлогодняя иерархия вернулась. Точнее, победил тот, кому было нужнее, кто защищал своего тренера от увольнения.

В первом тайме гости доминировали, владели мячом чаще. Создали заброс на Пикколи, не переигравшего вратаря в упор, получили подарок от Дзанеллато и забили с линии штрафной. Хозяева создали гораздо меньше, но забили в контратаке Мессиаса со смещением справа в центр. А второй тайм уже начали штурмом. Реца сместился с левого фланга и забил, Эдуардо замкнул прострел Перейры справа. Затем же спокойно удерживали счёт, а Мессиас прорвался и забил ещё.

"Кротоне" остаётся последним, но хотя бы начинает борьбу. Вовлекая в неё и "Специю".