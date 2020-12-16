Ювентус – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 12-го тура чемпионата Италии между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" из Бергамо.

Блеклый старт команды Пирло не помешал "бьянконери" занимать высокие позиции в турнирной таблице Серии А, однако, что для "Старой синьоры" четвертое место? Безусловно, цель армии "Ювентуса" – золотые медали, а для достижения триумфа подопечные Андреа уже набрали неплохой ход.

Тем не менее, "Аталанта" Гасперини является солидным раздражителем для многих ведущих топ-клубов Европы – сумеют ли Малиновский и компания остановить "Юве"? Ответ на этот и многие другие вопросы – совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 16 декабря – в 19:25 по киевскому времени.