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Ибрагимович может сыграть в матче с Сассуоло

Италия
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Футболист восстанавливается от травмы

Ибрагимович может сыграть в матче с Сассуоло
Новина українською

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович должен принять участие в матче 13-го тура итальянской Серии А с "Сассуоло", который состоится 20 декабря. Об этом сообщает Football Italia.

Как стало известно ранее, сегодняшний матч Серии А с "Дженоа" Златан пропустит, даже невзирая на то, что практически восстановился от травмы. Помимо него "Милану" не сможет помочь защитник Симон Кьер.

В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан Милан (Италия)
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