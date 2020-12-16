Ибрагимович может сыграть в матче с Сассуоло

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович должен принять участие в матче 13-го тура итальянской Серии А с "Сассуоло", который состоится 20 декабря. Об этом сообщает Football Italia.

Как стало известно ранее, сегодняшний матч Серии А с "Дженоа" Златан пропустит, даже невзирая на то, что практически восстановился от травмы. Помимо него "Милану" не сможет помочь защитник Симон Кьер.

В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.