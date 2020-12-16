Пирло: Мората меня разозлил, но в целом провел хороший матч

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло подбил итоги матча против "Аталанты" .

"Мы должны побеждать в тех матчах, в которых играем лучше. Но вместо этого мы допустили несколько ошибок и не сумели победить на своем поле.

Момент Мораты? Это меня очень разозлило, ведь нам нельзя упускать подобные шансы. Но в целом Альваро провел неплохую игру. Иногда такие моменты случаются", - заявил Пирло.

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После сегодняшней ничьи "Ювентус" переместился на третье место.