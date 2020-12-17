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Наполи теряет Мертенса на ближайшие три недели
Сыграет уже в следующем году
Вчера "Наполи" минимально уступил миланскому "Интеру". Параллельно с этим Дженнаро Гаттузо потерял одного из лидеров.
По данным официальной пресс-службы, три недели точно пропустит Дрис Мертенс. У бельгийского нападающего вывих лодыжки. Срок восстановления может занять и более долгий срок.
???? | @dries_mertens14, trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 17, 2020
???? https://t.co/3E0ZPm5PeA
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/mXQOKzfX8Q
В текущем сезоне Мертенс успел провести 17 матчей, забил пять голов и отдал семь голевых передач.
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