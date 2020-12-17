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Наполи теряет Мертенса на ближайшие три недели

Италия
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Сыграет уже в следующем году

Наполи теряет Мертенса на ближайшие три недели
UA-Футбол
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Вчера "Наполи" минимально уступил миланскому "Интеру". Параллельно с этим Дженнаро Гаттузо потерял одного из лидеров.

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По данным официальной пресс-службы, три недели точно пропустит Дрис Мертенс. У бельгийского нападающего вывих лодыжки. Срок восстановления может занять и более долгий срок.

В текущем сезоне Мертенс успел провести 17 матчей, забил пять голов и отдал семь голевых передач.

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В статье: Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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