Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед поборются за защитника Фиорентины

Защитник "Фиорентины" Никола Миленкович попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", пишет La Nazione.

По данным источника, оба английских клуба рассматривают возможность приобретения 23-летнего серба уже во время зимнего трансферного окна.

"Тоттенхэм" хочет укрепить линию обороны на вторую часть сезона. "МЮ" ранее уже проявлял интерес к футболисту, но теперь "красные дьяволы", по всей видимости, предпримут более активные действия.

В текущем сезоне защитник принял участие в 15 матчах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.