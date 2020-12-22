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Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед поборются за защитника Фиорентины
Миленкович может сменить команду
Защитник "Фиорентины" Никола Миленкович попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", пишет La Nazione.
По данным источника, оба английских клуба рассматривают возможность приобретения 23-летнего серба уже во время зимнего трансферного окна.
"Тоттенхэм" хочет укрепить линию обороны на вторую часть сезона. "МЮ" ранее уже проявлял интерес к футболисту, но теперь "красные дьяволы", по всей видимости, предпримут более активные действия.
В текущем сезоне защитник принял участие в 15 матчах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
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