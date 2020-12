В юбилейной форме. Шикарный гол Палермо из итальянской Лиги С

Легендарный клуб "Палермо" в этом году празднует свой 120-й день рождения. В честь этого даже был выпущена специальная игровая форма.

А в недавнем матче Серии С футболисты "Палермо" еще и отметились красивым голом со штрафного. Его автором стал форвард Лоренцо Лукка.

Palermo, wearing their special 120th anniversary shirt, complete with lace-up collar score an absolute monster through Lorenzo Lucca.



Could he hit that any harder? ????????????



