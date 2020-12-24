В юбилейной форме. Шикарный гол Палермо из итальянской Лиги С

Легендарный клуб "Палермо" в этом году празднует свой 120-й день рождения. В честь этого даже был выпущена специальная игровая форма.

Sabato sera in compagnia della maglia del Palermo per i 120 anni ????

???? I dettagli: https://t.co/6nblE4hjyw



???? Che ne dite? #passionemaglie pic.twitter.com/4XL2Fxrg49 — Passione Maglie (@passionemaglie) December 19, 2020

А в недавнем матче Серии С футболисты "Палермо" еще и отметились красивым голом со штрафного. Его автором стал форвард Лоренцо Лукка.

Palermo, wearing their special 120th anniversary shirt, complete with lace-up collar score an absolute monster through Lorenzo Lucca.



Could he hit that any harder? ????????????



????: @Palermofficial pic.twitter.com/f8Hn87h6oA — FotMob (@FotMob) December 23, 2020

Отметим, что сейчас "Палермо" идет на десятом месте в своей группе Серии С.