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В юбилейной форме. Шикарный гол Палермо из итальянской Лиги С

Италия
(1 голосов)

Мощный удар со штрафного

В юбилейной форме. Шикарный гол Палермо из итальянской Лиги С
UA-Футбол
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Легендарный клуб "Палермо" в этом году празднует свой 120-й день рождения. В честь этого даже был выпущена специальная игровая форма.

А в недавнем матче Серии С футболисты "Палермо" еще и отметились красивым голом со штрафного. Его автором стал форвард Лоренцо Лукка.

Отметим, что сейчас "Палермо" идет на десятом месте в своей группе Серии С.

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В статье: "Палермо"
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