Агент Лаутаро Мартинеса прокомментировал интерес со стороны Барселоны

Бето Яке, агент форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, высказался об интересе "Барселоны" к его клиенту.

"Сейчас ему хорошо в "Интере". Он растет и учится новому. У Лаутаро безграничный потенциал, он может стать топ-футболистом. Он очень быстро адаптировался к европейскому футболу, приехал и сразу стал играть.

У нас контракт до 2023 года. Те, кто хочет подписать Лаутаро, должны общаться с "Интером". Он спокоен, доволен, играет и развивается", - цитирует агента Ole.