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Агент Лаутаро Мартинеса прокомментировал интерес со стороны Барселоны
Лаутаро не спешит покидать "Интер"
Бето Яке, агент форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, высказался об интересе "Барселоны" к его клиенту.
"Сейчас ему хорошо в "Интере". Он растет и учится новому. У Лаутаро безграничный потенциал, он может стать топ-футболистом. Он очень быстро адаптировался к европейскому футболу, приехал и сразу стал играть.
У нас контракт до 2023 года. Те, кто хочет подписать Лаутаро, должны общаться с "Интером". Он спокоен, доволен, играет и развивается", - цитирует агента Ole.
В этом сезоне на счету Лаутаро 6 голов и 4 ассиста в 14 матчах Серии А.
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