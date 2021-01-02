Пирло: Ювентус не имел права заканчивать 2020 год таким образом

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями накануне поединка 14-го тура Серии А против "Удинезе".

"В понедельник я встретился с командой, которая горит желанием начать заново после плохого выступления. Мы все почти восстановились и нацелены на хорошее возвращение в чемпионат. Мы обсуждали матч против "Фиорентины". Он был провальным и по настрою, и в остальных компонентах. Мы не имели права заканчивать 2020 год таким образом.

Это была хорошая встреча. Мы разговаривали и обсуждали наши цели на будущее. Это было продуктивно. Январь станет очень важным месяцем, у нас будет много матчей в разных турнирах, включая финал Суперкубка Италии. Мы должны подойти к ним в лучшей форме, все смогут проявить себя. Нужно быть готовыми.

У "Удинезе" хороший период. Это очень организованная команда, которая хорошо готова физически, их игроки отлично действуют на контратаках, так что нам следует проявить осторожность и ограничивать их форвардов, которые очень техничны", - рассказал итальянский наставник.