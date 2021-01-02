  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пирло: Ювентус не имел права заканчивать 2020 год таким образом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пирло: Ювентус не имел права заканчивать 2020 год таким образом

Италия
(1 голосов)

Наставник туринцев считает, что "Юве" оправился после поражения от "Фиорентины"

Пирло: Ювентус не имел права заканчивать 2020 год таким образом
Новина українською

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями накануне поединка 14-го тура Серии А против "Удинезе".

"В понедельник я встретился с командой, которая горит желанием начать заново после плохого выступления. Мы все почти восстановились и нацелены на хорошее возвращение в чемпионат. Мы обсуждали матч против "Фиорентины". Он был провальным и по настрою, и в остальных компонентах. Мы не имели права заканчивать 2020 год таким образом.

Это была хорошая встреча. Мы разговаривали и обсуждали наши цели на будущее. Это было продуктивно. Январь станет очень важным месяцем, у нас будет много матчей в разных турнирах, включая финал Суперкубка Италии. Мы должны подойти к ним в лучшей форме, все смогут проявить себя. Нужно быть готовыми.

У "Удинезе" хороший период. Это очень организованная команда, которая хорошо готова физически, их игроки отлично действуют на контратаках, так что нам следует проявить осторожность и ограничивать их форвардов, которые очень техничны", - рассказал итальянский наставник.

Напомним, в прошлом туре чемпионата Италии "зебры" дома проиграли "Фиорентине" 0:3.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Gazzetta dello Sport

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...