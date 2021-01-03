Серия А. Вновь камбек, вновь пропущенные, но вновь победа Интера

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Кротоне" 6:2

Голы: Лаутаро Мартинес 19, 57, 79, Марроне 31 (автогол), Лукаку 64, Хакими 87 - Дзанеллато 12, Големич 36 (пен.)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Коларов 81), Хакими, Брозович, Видаль (Сенси 46), Барелла (Гальярдини 70), Янг (Дармиан 75), Лукаку (Перишич 75), Лаутаро Мартинес

"Кротоне": Кордас, Големич (Джиджи 85), Марроне, Луперто (Магальян 70), П. Перейра, С. Молина (Вулич 85), Дзанеллато, Эдуардо, Реца, Ривьер (Симы 61), Мессиас (Рохас 85)

Предупреждения: Реца 8, Големич 22, Луперто 52

"Интер" закончил 2020-й год семью победами подряд, приблизился вплотную к вершине лиги. Конечно, полное спокойствие это не принесло, ведь такого в клубе не бывает. Пять из семи побед были весьма сложными, в пяти матчах он пропускал, в двух пропускал первым. Сегодня ещё и добавились волнения из-за слухов о желании концерна Сунинг продать клуб. Антонио Конте также предупреждал о хорошем настроении "Кротоне" после декабрьских успехов, ожидал сложный матч и предполагал, что за каждое очко придётся потеть. К счастью для него, его команда потеть научилась.

В "Кротоне" обещали, что будут играть в свой футбол, а не отсиживаться в обороне. "Интер" девять своих последних мячей забил во вторых таймах, а в первых обычно спит. Всё это, как и слова Конте, подтвердилось до перерыва. Гости почти не уступили по владению мячом, часто атаковали большими силами. Особенно - по флангам. Им удалось создать два отличных шанса в дебюте, Перейра проиграл дуэль вратарю, но при розыгрыше углового воспитанник "Милана" Дзанеллато головой замкнул навес Молины. Реца заработал пенальти, когда Видаль наступил ему на ногу.

На этот раз "Интер" хотя бы сумел ответить до перерыва. Благодаря наивности соперника, он часто перехватывал в центре поля, часто встречал разреженную оборону. Лукаку дважды прорывался вперёд. В первом эпизоде отдал Мартинесу, легко прошедшему Марроне. Во втором - на левый фланг, откуда Барелла прострелил под автогол того же Марроне. Лаутаро мог скопировать свой гол, но Кордас спас. А во втором тайме фаворит уже действовал более ответственно против всё ещё кусачего соперника. И на этот раз забил первым. Забил в минуты, в которые как раз он очень силён.

Вообще-то, и здесь он мог пропустить первым. При розыгрыше штрафного Дзанеллато вновь пробивал. Ногой. Не попал. А Лукаку вновь вмешался. Ромелу отдал пас пяткой, Брозович продолжил выводом Лаутаро на вратаря, и последний пробил в "девятку". Бельгиец на фоне спокойной игры вскоре закрепил, получив длинный пас, убрав Луперто и пробив мимо вратаря. Лаутаро ещё и оформил хет-трик, легко добив головой после удара Перишича и сейва Кордаса. А латерали Дармиан и Хакими оформили теннисный счёт. Причём левый отдал пас правой, а правый забил левой.

Вновь непросто, вновь с камбеком, вновь с пропущенными. Но вновь победа, восьмая подряд. С обилием забитых. С выходом на 40 забитых в 15-ти первых матчах сезона. Лучшая атака лиги убегает вперёд. На данный момент, перед матчем "Милана", "Интер" ещё и просто лучшая команда лиги. А храбрый, но наивный и ужасный в центре обороны "Кротоне" остаётся в зоне вылета.