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Полузащитник Эллас Вероны забил гол бисиклетой. В Италии его сравнили с Пеле - ВИДЕО

Италия
(2 голосов)

Гранды уже присматриваются

Полузащитник Эллас Вероны забил гол бисиклетой. В Италии его сравнили с Пеле - ВИДЕО
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"Эллас Верона" проводит весьма неплохой сезон в Серии А - после 15-ти туров команда Ивана Юрича занимает восьмое место. Одним из лидеров является 25-летний атакующий хавбек Маттиа Дзакканьи, который отметился четырьмя забитыми мячами.

Последний – победный в поединке против "Специи" - получился особенно эффектным. Дзакканьи после подачи с фланга принял мяч на грудь, а затем пробил в падении через себя. К слову, вся комбинация в исполнении "Вероны" получилась весьма эффектной.

Конечно, в итальянских СМИ гол не остался незамеченным. В студии шоу Calciomercato L'Originale удар даже сравнили с голами Пеле.

Добавим, что Дзакканьи уже получал вызов в сборную Италии. К тому же к игроку присматриваются гранды Серии А - "Наполи", "Милан", "Рома" и "Лацио". Клуб стремится выручить за него 15 млн евро.

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В статье: Эллас Верона лучшие голы Маттиа Дзакканьи
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