Итальянские СМИ: матч Милан – Ювентус может не состояться из-за коронавируса

Проведение поединка 16-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Ювентусом" потенциально находится под угрозой срыва из-за положительных тестов на коронавирус в стане туринской команды. На днях инфекцию диагностировали у Алекса Сандро и Хуана Куадрадо.

"Юве" организовал промежуточный карантин на тренировочной базе после вчерашней тренировки вечером. Как сообщает Corriere di Torino, выезд в Милан должен состояться сегодня в обед. Проведение матча сильно зависит от сегодняшних результатов тестов футболистов гостей.

Напомним, "Милан" лидирует в Серии А, "Ювентус" находится на пятой позиции. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:45 по киевскому времени.