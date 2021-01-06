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Итальянские СМИ: матч Милан – Ювентус может не состояться из-за коронавируса
Придется следить только за манчестерским дерби?
Проведение поединка 16-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Ювентусом" потенциально находится под угрозой срыва из-за положительных тестов на коронавирус в стане туринской команды. На днях инфекцию диагностировали у Алекса Сандро и Хуана Куадрадо.
"Юве" организовал промежуточный карантин на тренировочной базе после вчерашней тренировки вечером. Как сообщает Corriere di Torino, выезд в Милан должен состояться сегодня в обед. Проведение матча сильно зависит от сегодняшних результатов тестов футболистов гостей.
Напомним, "Милан" лидирует в Серии А, "Ювентус" находится на пятой позиции. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:45 по киевскому времени.
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