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Под 40 возвращается не только Златан: экс-игрок Интера Майкон перейдет в клуб Серии D

Италия
(1 голосов)

Ему 39!

Под 40 возвращается не только Златан: экс-игрок Интера Майкон перейдет в клуб Серии D
Новина українською

Бывший бразильский защитник миланского "Интера" и римской "Ромы" Майкон продолжит карьеру футболиста в четвертом дивизионе Италии, Серии D.

Его новой командой станет "Сона". Итальянские источники отмечают, что вместе с 39-летним бразильцем на Апеннины едет его сын, который будет играть в молодежной академии клуба.

Напомним, контракт Майкона с "Ромой" истек в июле 2016 года, после чего он вернулся доигрывать на родину. Защитник также ранее выступал за "Монако" и "Манчестер Сити". В стане "Интера" он брал Кубок Италии, Суперкубок страны, Серию А и Лигу чемпионов.

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В статье: Майкон Сона
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Источник:
Sky

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