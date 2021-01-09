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Малиновский остался в запасе на игру с Беневенто

Италия
(1 голосов)

Украинец начнёт игру на лавке

Малиновский остался в запасе на игру с Беневенто
Новина українською

Стал известен стартовый состав "Аталанты" на выездной поединок 17-го тура Серии А против "Беневенто".

"Аталанта": Голлини – Толой, Ромеро, Паломино – Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс – Пессина – Иличич, Сапата

  • Запас: Росси, Спортьелло, Сутало, Маехл, Ламмерс, Муриэль, Кальдара, Джимсити, Малиновский, Депаоли, Руггери, Миранчук

Матч "Беневенто" – "Аталанта" стартует в 16:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (2)
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fabo68
09.01.2021 в 17:21
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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MaximSK (Киев)
09.01.2021 в 15:31
Даже отсутствие Гомеса и Пашалича не помогает Малиновскому играть в основе увы. зато Пессина постоянно в основе команды. Мало верится в перспективы Руслана с таким отношением тренера к нему
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