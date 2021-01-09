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Малиновский остался в запасе на игру с Беневенто
Украинец начнёт игру на лавке
Стал известен стартовый состав "Аталанты" на выездной поединок 17-го тура Серии А против "Беневенто".
"Аталанта": Голлини – Толой, Ромеро, Паломино – Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс – Пессина – Иличич, Сапата
- Запас: Росси, Спортьелло, Сутало, Маехл, Ламмерс, Муриэль, Кальдара, Джимсити, Малиновский, Депаоли, Руггери, Миранчук
Матч "Беневенто" – "Аталанта" стартует в 16:00.
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Комментарии (2)
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fabo68
09.01.2021 в 17:21
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MaximSK (Киев)
09.01.2021 в 15:31
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