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Первое результативное действие от Малиновского в новом году. Беневенто - Аталанта 1:4. Видео голов и обзор матча

Италия
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Бергамаски вернулись в зону Лиги Чемпионов

Первое результативное действие от Малиновского в новом году. Беневенто - Аталанта 1:4. Видео голов и обзор матча
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"Аталанта" Руслана Малиновского на выезде одолела "Беневенто" со счетом 1:4. Последний гол в матче помог забить именно украинец, оформив результативную передачу на Луиса Муриеля. Отличился в этом поединке и Йосип Иличич, записав в свой актив гол и ассист. Всего на счету словенца уже семь (2+5) результативных действий в последних пяти встречах за "бергамасков".

Вашему вниманию предлагаем обзор матча Серии А.

"Беневенто" - "Аталанта" 1:4

Голы: Сау 50 - Иличич 31, Толой 69, Д. Сапата 71, Муриель 86

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Беневенто
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