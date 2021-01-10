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Гаттузо: Нельзя всегда видеть в зеркале Брэда Питта, иногда Наполи нужно увидеть гадкого утенка

Италия
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Наставник неаполитанцев подвел итоги победы над "Удинезе"

Гаттузо: Нельзя всегда видеть в зеркале Брэда Питта, иногда Наполи нужно увидеть гадкого утенка
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над "Удинезе" в матче 17-го тура Серии А. Неаполитанцы вырвали три очка в компенсированное время.

"Сегодня было нелегко. Команда в порядке и знает, что нужно всегда выкладываться полностью. Победа важна, потому что поражение от "Специи" стало ударом для нас. Выступить сегодня таким образом – это здорово.

Я рад, что сегодня мы взяли то, что не сумели в среду против "Специи". Я увидел команду, которая, несмотря на обстоятельства, не выключалась. Я не хочу, чтобы игроки унывали, если мы пропускаем. Над этим аспектом мы можем поработать, это проблема свойственна нам на протяжении долгого времени и появилась еще до моего прихода.

В футболе важна эмоциональная составляющая, и в игре со "Специей" нам не хватало злобы. Нельзя всегда видеть в зеркале Брэда Питта, иногда там нужно увидеть чумазого, гадкого утенка", – рассказал итальянский наставник.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Серия А Наполи (Неаполь) Удинезе (Удине)
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Источник:
Sky Sports

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