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Комплимент Фонсеке. Капелло уверен, что Рома лучше Лацио готова к будущему дерби

Италия
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Турнирная таблица об этом же говорит

Комплимент Фонсеке. Капелло уверен, что Рома лучше Лацио готова к будущему дерби
UA-Футбол
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Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло оценил шансы "Ромы" и "Лацио" перед ближайшим римским дерби, которое пройдет в пятницу.

"Дерби всегда особенный матч, но "Рома" сейчас смотрится предпочтительнее. Я уже давно говорю, что мне нравится игра "Ромы". Они плохо провели 20 минут с "Интером", но смогли вырвать ничью отличной концовкой.

"Лацио" тоже временами показывает хороший футбол, но им не хватает нескольких игроков. Обе команды показывали хорошие и плохие моменты в дерби", - заявил Капелло.

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Отметим, что "Рома" сейчас идет третьей в чемпионате, "Лацио" занимает восьмую строчку.

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В статье: Фабио Капелло Лацио (Рим) Рома (Рим)
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