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Платини: Дибала - не Роналду, и не Месси. Пауло вроде Марадоны и Неймара
Легендарный француз оценил игру аргентинца
Экс-полузащитник Мишель Платини накануне матча "Ювентуса" и "Интера" поделился мыслями насчет форварда туринцев Пауло Дибалы.
"Как закончится игра "Ювентуса" с "Интером"? 1:0, забьет Роналду. Но это будет захватывающий матч. Однако в борьбе за скудетто еще стоит последить за "Миланом". Они всегда добиваются результата, идут первыми и не остановятся.
Мне нравится Пауло Дибала. Очень. Он из категории игроков вроде Марадоны, Омара Сивори, Неймара. Возможно, у него немного меньше таланта, но посмотрим. Это и не Роналду, и не Месси, и не реджиста", – рассказал француз.
В текущем сезоне чемпионата Италии 27-летний Дибала провел 11 матчей, в которых записал на свой счет 2 гола и 2 ассиста.
Поединок между "Интером" и "Юве" пройдет 17-го января, начало - 21:45.
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