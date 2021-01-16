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Платини: Дибала - не Роналду, и не Месси. Пауло вроде Марадоны и Неймара

Италия
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Легендарный француз оценил игру аргентинца

Платини: Дибала - не Роналду, и не Месси. Пауло вроде Марадоны и Неймара
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Экс-полузащитник Мишель Платини накануне матча "Ювентуса" и "Интера" поделился мыслями насчет форварда туринцев Пауло Дибалы.

"Как закончится игра "Ювентуса" с "Интером"? 1:0, забьет Роналду. Но это будет захватывающий матч. Однако в борьбе за скудетто еще стоит последить за "Миланом". Они всегда добиваются результата, идут первыми и не остановятся.

Мне нравится Пауло Дибала. Очень. Он из категории игроков вроде Марадоны, Омара Сивори, Неймара. Возможно, у него немного меньше таланта, но посмотрим. Это и не Роналду, и не Месси, и не реджиста", – рассказал француз.

В текущем сезоне чемпионата Италии 27-летний Дибала провел 11 матчей, в которых записал на свой счет 2 гола и 2 ассиста.

Поединок между "Интером" и "Юве" пройдет 17-го января, начало - 21:45.

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В статье: Мишель Платини Ювентус (Турин) Интер (Милан) Пауло Дибала
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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