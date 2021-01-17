Интер - Ювентус: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Италии

После 16 сыгранных матчей Ювентус занимает непривычное для себя четвертое место. Отставание от Милана составляет целых семь очков. Впрочем, последние результаты команды Пирло показывают, что игра туринцев постепенно налаживается. Победа над Миланом в позапрошлом туре была солидной и убедительной.

На этот раз испытания другим миланским грандом, который сам не прочь вернуться на вершину. А тут еще и подтекст в противостоянии Антонио Конте со своим бывшим клубом. Да и гонка бомбардиров Лукаку и Роналду. В конце концов, интриг в матче Интер - Ювентус можно найти очень много.

Чтобы не пропустить событие такого уровня, включайте телеканал Футбол 1 в воскресенье, 17 января в 21:45 . Легальная трансляция матча Интер - Ювентус в интернете будет доступна на OTT-платформах Oll.tv, sweet.tv, Воля ТВ, Киевстар TV и других.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции матча Интер - Ювентус на UA-Футбол >>

Канал Подкасты UA-Футбол на YouTube также проведет аудио трансляцию матча Интер - Ювентус.

Прогноз на матч Интер - Ювентус от эксперта по итальянскому футболу Леона Вургафта читайте здесь >>