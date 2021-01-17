Серия А. Дженоа вновь останавливает Аталанту зимой

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Дженоа" 0:0

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур (Мале 88), Де Роон, Фройлер, Гозенс, Малиновский (Миранчук 66), Иличич (Ламмерс 88), Д. Сапата (Муриэль 57)

"Дженоа": Перин, Мазьелло (Гольданига 56), Радованович, Кришито, Дзаппакоста (Онгуен 80), Строотман (Бехрами 56), Бадель, Зайц (Лерагер 46), Циборра, Пьяца (Пандев 68), Шомуродов

Предупреждения: Гозенс 84 - Гольданига 72, Дзаппакоста 74

"Аталанта" начала год привычно для себя, блестяще. Четырьмя победами в лиге и Кубке с общей разницей мячей 15:3. Вместе с декабрём 2020-го года она набрала уже шесть побед и две ничьи в восьми матчах с 25-ю забитыми. Впрочем, 2020-й как раз был закончен сенсационной потерей очков в Болонье. А в начале февраля того года бергамцы дома сенсационно не переиграли "Дженоа". Побаивался Джан Пьеро Гасперини свою бывшую команду (в которой очень любим) и ныне, говорил о её прогрессе в четырёх матчах с Давиде Баллардини, об умении этого тренера добывать результат. И Гасп оказался прав.

Первый тайм "Аталанты" был одним из её худших в последнее время. Она крайне редко и неэффективно включала свой прессинг, разрывы между игроками были слишком велики. Йосип Иличич видел лишь себя, латерали исчезли. Сапата легко ткнул мяч в Перина после навеса углового. Руслан Малиновский поздно присоединялся к прессингу, часто фолил. Его два удара с линии штрафной заблокировали, как и несколько пасов вразрез. Более того, центр поля был слишком свободен для быстрых атак генуэзцев. Дважды Пьяца и дважды Шомуродов пробивали с 15-18 метров. От второго удара Эльдора Голлини реально спас.

Во втором тайме "Аталанта" наконец-то заперла соперника на его трети поля. Никаких дивидендов, кроме прекращения контратак, это не давало. Всё было очень медленно, все пути были перекрыты, пасы Малиновского и латералей прерывали, удары блокировались либо летели в никуда. "Дженоа" работала спокойно. Кроме одного удара Хатебура из района угла вратарской, отбитого стойкой. Перин также отбил удар другого латераля - Гозенса - с острого угла. "Пушка" Де Роона издали чуть не попала. Вот и всё. В концовке гостям даже было легче, чем до неё.

Слабый матч "Аталанты". Худший с ноября. Сегодня команда в атаке, даже можно сказать, выглядела беспомощно. Потому и не сумела вернуться в Топ-4, где не была с шестого тура. А "Дженоа" с Баллардини проиграла лишь в одном из пяти матчей лиги. В частности, остановила "Лацио" и "Аталанту". Да ещё и в Кубке затянула "Ювентус" в дополнительное время. Очень хорошее начало каденции.