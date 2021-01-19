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Тур гениальных пасов. ВИДЕО, как создают голы в матчах Серии А

Италия
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Герои сюжета - Бастони, Калабрия и Инсинье

Тур гениальных пасов. ВИДЕО, как создают голы в матчах Серии А
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Прошлый тур чемпионата Италии выдался на удивление продуктивным в контексте забитых мячей, где наибольшее восхищение вызывают не завершающие удары, а подготовительные передачи.

Начинает хит-парад Лоренцо Инсинье. Для форварда "Наполи" матч против "Фиорентины" получился более чем удачным - половина из шести голов, которые неаполитанцы забили фиалкам состоялись при его непосредственном участии. Лоренцо забил дважды, но наибольшие аплодисменты он сорвал за пас на Ирвинга Лозано. Инсинье протащил мяч почти полполя, сохранил его под давлением трех защитников, а затем отдал разрезной пас на угол вратарской.

В центральном матче 18-го тура между "Интером" и "Ювентусом" отличился 21-летний центральный защитник Алессандро Бастони. Он пасом со своей половины поля вывел Николу Бареллу на свидание с Войцехом Щенсны, после чего хавбек установил окончательный итог игры - победа нерадзури 2:0.

Наконец в понедельник, в последнем поединке тура все внимание было приковано к Златану Ибрагимовичу, который оформил дубль в противостоянии с "Кальяри". Впрочем, второго гола шведа не было бы без диагонали Давиде Калабрии. Пас правого защитника вышел в лучших традициях Дэвида Бекхэма.

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В статье: Лоренцо Инсинье Давиде Калабрия Алессандро Бастони лучшие голы
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