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Де Лигт выздоровел после коронавируса

Италия
(1 голосов)

Маттейс сдал отрицательный тест на COVID-19

Де Лигт выздоровел после коронавируса
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Официальный сайт туринского "Ювентуса" сообщил, что центральный защитник Маттейс де Лигт оправился после коронавируса.

Сегодня, 21-летний голландец сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. Защитник "зебр" покинул самоизоляцию и теперь может приступить к тренировочному процессу.

Коронавирус в де Лигта был обнаружен 8-го января.

В текущем сезоне молодой защитник во всех турнирах провел 12 матчей: 9 в Серии А и 3 в Лиге чемпионов.

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В статье: Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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Источник:
Juventus.com

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