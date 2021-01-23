Де Лигт выздоровел после коронавируса

Официальный сайт туринского "Ювентуса" сообщил, что центральный защитник Маттейс де Лигт оправился после коронавируса.

Сегодня, 21-летний голландец сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. Защитник "зебр" покинул самоизоляцию и теперь может приступить к тренировочному процессу.

Коронавирус в де Лигта был обнаружен 8-го января.

В текущем сезоне молодой защитник во всех турнирах провел 12 матчей: 9 в Серии А и 3 в Лиге чемпионов.