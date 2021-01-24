Серия А. Все не так плохо для Ювентуса - вновь начинает погоню

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Болонья" 2:0

Голы: Артур 15, МакКенни 71

"Ювентус: Щесны, Куадрадо, Бонуччи (Де Лихт 78), Кьеллини, Данило, Артур (Рабио 78), Бентанкур, МакКенни (Демираль 90+2), Бернардески (Мората 68), Кулушевски (Рэмзи 79), Криштиану Роналду

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Сумаро 46), Томиясу, Данило, Дайкс (Сков-Ольсен 76), Схутен, Сванберг (Н. Домингес 64), Орсолини (Паласио 76), Сориано, Виньято (Сансоне 46), Барроу

Предупреждения: Кулушевски 21, Кьеллини 47, Артур 52 - Виньято 14, Дайкс 62

Правдами, неправдами, овертаймами, смазанными пенальти соперника, но "Ювентус" начал 2021-й год пятью победами в шести матчах во всех турнирах. Взял Суперкубок, не вылетел из Кубка. А в лиге после вчерашних миланских неудач получил очередной шанс вернуться в борьбу за Скудетто. "Болонья", лишь неделю тому прервавшая серию из восьми матчей без побед подряд, а самому "Юве" проигравшая девять матчей подряд, пропуская в восьми из них как минимум два мяча, не должна была помешать этому. Не помешала. Чемпион не впечатлил, вновь мог потерять всё, но в итоге добыл будничную победу.

Хозяева начали давлением, опорник МакКенни несколько раз чуть не достал мяч. Затем гости немного успокоились, Сориано мог пробить лучше после опасного "кросса". Артур также мог пробить лучше с 25-ти метров. Ему повезло с большим рикошетом от Схутена. Далее же инициатива была отдана. "Болонья" докучала "кроссами", создала чуть неточный удар Сориано с 18-ти метров. "Ювентус" в контратаках создал больше. Немного не хватило. Вновь МакКенни. Скорупски спас от удара Криштиану Роналду и блестяще - от добивания Бернардески. Куадрадо прошёл 60 метров до вратаря, но пробил ужасно.

В начале второго тайма туринцы чуть не привезли гол. Дикий удар головой Куадрадо по своим воротам Щесны потащил на инстинкте. Также поляк взял плотный удар Барроу и отбил кручёный удар Орсолини. "Болонья" явно доминировала, перехватывала немало мячей в центре поля. Лишь в середине тайма игра выравнялась и успокоилась. И этого "Ювентусу" хватило для созидания и гола. Для внешне легко организованных ударов Куадрадо и Мораты. Оба Скорупски чётко отбил. Отбил и удар МакКенни в упор уже при счёте 2:0. Этот счёт принёс удар Уэстона головой с углового.

Удивительный микс неуверенности, частых потерь мячей и инициативы с уверенностью в итоговом результате. Таким предстал "Ювентус" в этом матче. В сущности, такой он почти во всех матчах в 2021-ом году. Почти во всех это принесло результат. Причём вновь - без особой помощи Криштиану Роналду. Уже лучше, чем в концовке 2020-го года. До "Милана" ныне семь очков с матчем в запасе. Не катастрофично.