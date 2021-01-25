Гаттузо – о поражении Наполи: Нельзя просто пойти в магазин и купить решимость за 10 евро

Алленаторе "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал проигрыш "Вероне" в рамках очередного тура чемпионата Италии (1:3). Цитирует Рино портал Football Italia. Напомним, после 18 матчей Серии А "адзурри" находятся на 6-й строчке.

"Вину за поражения я всегда беру на себя. Мы не решили судьбу матча в нужный момент и принимали неправильные решения. Знаете, нельзя просто пойти в магазин и купить команде решимость за десять евро. Нельзя обойтись одними словами".