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Гаттузо – о поражении Наполи: Нельзя просто пойти в магазин и купить решимость за 10 евро
Дженнаро на связи
Алленаторе "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал проигрыш "Вероне" в рамках очередного тура чемпионата Италии (1:3). Цитирует Рино портал Football Italia. Напомним, после 18 матчей Серии А "адзурри" находятся на 6-й строчке.
"Вину за поражения я всегда беру на себя. Мы не решили судьбу матча в нужный момент и принимали неправильные решения. Знаете, нельзя просто пойти в магазин и купить команде решимость за десять евро. Нельзя обойтись одними словами".
"В первом тайме у нас был один уровень самоотдачи, а после перерыва – совсем другой. Такими темпами "Наполи" будет сложно вернуться в ЛЧ".
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