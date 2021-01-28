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Интер подпишет с Мартинесом новый контракт
Он будет рассчитано до 2023 года
Агент нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса согласовал условия нового контракта футболиста. Соглашение будет рассчитано до 2024 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Зарплата аргентинца составит 5 миллионов евро (плюс бонусы) за сезон.
23-летний нападающий выступает за "Интер" с 2018 года. Его нынешнее соглашение действует до 2023 года.
В текущем сезоне Мартинес забил 10 мячей за 27 матчей во всех турнирах.
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