Интер подпишет с Мартинесом новый контракт

Агент нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса согласовал условия нового контракта футболиста. Соглашение будет рассчитано до 2024 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Зарплата аргентинца составит 5 миллионов евро (плюс бонусы) за сезон.

23-летний нападающий выступает за "Интер" с 2018 года. Его нынешнее соглашение действует до 2023 года.

В текущем сезоне Мартинес забил 10 мячей за 27 матчей во всех турнирах.