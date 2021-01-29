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Пока без дополнительного наказания. Лукаку и Ибрагимович пропустят по одному матчу кубка Италии

Италия
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Однако история еще не закончена

Пока без дополнительного наказания. Лукаку и Ибрагимович пропустят по одному матчу кубка Италии
UA-Футбол
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В матче 1/4 финала кубка Италии "Милан" проиграл "Интеру" со счетом 1:2. Встреча также запомнилась потасовкой между Лукаку и Ибрагимовичем. Оба получили желтую карточку.

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Сегодня стало известно, что форварды не понесут дополнительного наказания и пропустит по одной встречи. Лукаку не сыграет в полуфинале с "Ювентусом" из-за перебора желтых, а Златан - из-за позже заработанной красной.

Однако история еще не завершена. Как сообщает Sky Sport, в ближайшее время может начаться расследование по поводу Ибрагимовича - Златана могут обвинить в расизме.

Также отдельно отметим, что в полуфинале с "Ювентусом" не сыграет Ашраф Хакими.

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В статье: Златан Ибрагимович Ромелу Лукаку Интер (Милан) Милан
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