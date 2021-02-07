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499 мячей. Ибрагимович находится в голе от юбилейной отметки на клубном уровне

Италия
(1 голосов)

Сегодня Златан может достичь завидного рубежа

499 мячей. Ибрагимович находится в голе от юбилейной отметки на клубном уровне
Новина українською

"Милан" на своём поле примет главного аутсайдера Серии А "Кротоне" в рамках 21-го тура.

Гости имеют худшую оборону в лиге, пропустив уже 46 мячей в этой кампании. Отличный повод для Златана Ибрагимовича отметиться очередным голом и достичь отметки в 500 забитых мячей на клубном уровне.

На счету 39-летнего Златана 18 голов за "Мальме", 48 за "Аякс", 26 в составе "Юве", ещё 66 за "Интер", 22 за "Барселону", 156 за ПСЖ, 29 за МЮ, 53 за ЛА "Гэлакси" и ещё 81 в футболке "Милана".

Не стоит забывать и о 62 мячах в 116 матчах за сборную Швеции.

Матч "Милан" – "Кротоне" начнётся в 16:00.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
07.02.2021 в 13:47
Молодчага!!!
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