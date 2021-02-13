Месть, которая подается с пенальти. Наполи - Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча

Второй раз за месяц в очном противостоянии встречались "Наполи" и "Ювентус" . В матче за Суперкубок Италии в середине января выиграли подопечные Андреа Пирло, поэтому неаполитанцы стремились отомстить, что им и удалось. Единственный гол во встрече был забит с пенальти в первой половине поединка. Во втором тайме Роналду и компания имели множество шансов, чтобы восстановить паритет, однако голкипер хозяев Алекс Мерет был на высоте.

"Наполи" - "Ювентус" 1:0

Гол: Инсинье 31 пен

Вашему вниманию представляем видеообзор матча: