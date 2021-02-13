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Месть, которая подается с пенальти. Наполи - Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча
Реванш за поражение в Суперкубке Италии взят
AFP | Flashscore
Второй раз за месяц в очном противостоянии
"Наполи" - "Ювентус" 1:0
Гол: Инсинье 31 пен
Вашему вниманию представляем видеообзор матча:
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