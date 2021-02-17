Лидер Милана назвал зарплату, которую хочет получать по новому контракту

Итальянский "Милан" ведет переговоры со своим турецким атакующим полузащитником Халканом Чалханоглу.

Руководство клуба планирует встречу с агентом игрока Гордоном Стипичем в ближайшие дни, чтобы приблизиться к соглашению о новом контракте. Срок действующего соглашения Халкана Чалханоглу с "Миланом" истекает этим летом.

Итальянский клуб предлагает футболисту контракт с зарплатой в размере 4 млн евро в год. Хавбек хочет получать 5,5 млн евро, но может согласиться и на зарплату в 5 млн евро, сообщает Calciomercato.

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"Милан" может включить в соглашение дополнительные бонусы, если добьется от Халкана Чалханоглу согласия на подписание нового контракта.

При этом ранее сообщалось, что хавбек хочет зарабатывать 7 млн ​​евро, а "Милан" предлагает ему 3,5 млн евро.

В этом сезоне игрок сборной Турции провел 19 матчей в Серии А, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач.