Италия
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Кьеллини может пропустить около двух недель из-за травмы
Футболист получил повреждение в матче с Порту
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Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (1:2).
По сведениям Il Bianconero, 36-летний итальянец прибыл в медицинский центр клуба для прохождения тестов. Сообщается, что игрок рискует выбыть на две недели.
В текущем сезоне Кьеллини провел 15 матчей за "Ювентус", в которых заработал три желтые карточки.
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