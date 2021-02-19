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Серия А. Медные трубы Милана оглушили Специю

Италия
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Победа над лидером лиги стерта

Серия А. Медные трубы Милана оглушили Специю

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Специя" 3:0

Голы: Влахович 48, Кастровилли 64, Эйссерик 82

Обе команды достаточно отдалились от зоны вылета и могли играть свободно. Обе добыли по одной громкой победе в нынешнем сезоне. Правда, "Фиорентина" после 3:0 в гостях над "Ювентусом" застопорилась, одержала лишь две победы в восьми матчах. "Специи" приходится опасаться такой же судьбы после, наверное, наибольшей победы в истории клуба - над лидером лиги "Миланом" (прямо перед этим ещё и был переигран "Сассуоло"). Испытание медными трубами лигурийцы провалили.

Гости владели мячом 63 процента времени, в первом тайме ещё и нанесли в два раза больше ударов по воротам. Хотя, вообще-то, тот тайм не предвещал ничего хорошего для обеих команд. Изменил игру выход с началом второго Гаэтано Кастровилли вместо травмированного Бонавентуры. Вначале он достал почти ушедший мяч и переправил Влаховичу. Затем добил после удара Эйссерика в защитника. А на 82-ой минуте оставил авторов двух первых голов перед вратарём.

Перед матчем директор "Специи" Мауро Мелузо опасался именно такого развития событий, требовал нажать на кнопку перезагрузки и забыть о той победе. Кнопка застряла.

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В статье: Серия А Фиорентина (Флоренция) Специя (Италия)
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