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Доннарумма побил рекорд Буффона по скорости достижения отметки в 200 матчей

Италия
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У Италии сильный голкиперский цех

Доннарумма побил рекорд Буффона по скорости достижения отметки в 200 матчей

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма появился в стартовом составе матча 23-го тура Серии А против "Интера". Эта встреча стала для него 200-й в рамках чемпионата Италии.

Этой отметки он достиг в возрасте 21 года и 361 дня. Предыдущий рекорд в трехочковых эру принадлежал Джанлуиджи Буффону, которому понадобилось на 26 месяцев больше - 24 года и 83 дня.

Все матчи Доннарумма провел за "Милан". В составе "росонери" голкипер выступает с 2015 года. За 200 встреч он пропустил 212 голов. Также в 69-ти поединках итальянец отстоял "на ноль".

Контракт между футболистом и клубом истекает в конце этого сезона, однако стороны ведут переговоры на счет его продолжение. Немецкий портал Transfermarkt оценивает Доннарумму в 60 млн евро.

Отметим, что в миланском дерби после перерыва счет 0:1 в пользу подопечных Антонио Конте.

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В статье: Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Opta Paolo

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