Серия А. Дубль Роналду, проходная победа Ювентуса

Турин. "Алльянц Стадиум"

: Криштиану Роналду 38, 45+1, МакКенни 65

": Буффон, Данило, Де Лихт, Демираль, Алекс Сандро (Фработта 86), Бентанкур (Фаджиоли 70), МакКенни, Кьеза (Ди Пардо 86), Рэмзи (Бернардески 76), Кулушевски (Мората 76), Криштиану Роналду

": Кордас, П. Перейра, Магальян, Големич, Луперто (Марроне 46), С. Молина (Дзанеллато 72), Вулич, Мессиас, Реца (Рисполи 67), Унас (Симы 72), Ди Кармине (Ривьер 76)

: Рэмзи 20, Данило 50 - Марроне 53

"Ювентус" будто вернулся в осень 2020-го. 0:1 от "Наполи" в лиге и полное по игре поражение от "Порту" в Лиге Чемпионов вновь лишили клуб и его болельщиков спокойствия. Повторение результата матча первого круга против "Кротоне" (1:1) могло бы вызвать настоящую бурю. Андреа Пирло опасался соперника, по его словам, играющего хорошо и в свой футбол против всех. Он должен был опасаться и кадровой ситуации. "Герой" Порту Бентанкур и ещё один опорник МакКенни играли с травмами, по разным причинам вылетели Рабио, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо. Тем не менее, сегодня "Юве" справился.

Начал он по-осеннему, вяло. Первые 27 минут выиграл по ударам по воротам лишь со счётом 5:3, не давил как следует. Первые удары вообще нанёс "Кротоне". Реца с 12-ти метров мог и попасть. Хотя бы затем чемпион переключился, нанёс 11 ударов за 18 минут. Во многом - благодаря работе Кьезы на правом фланге. Его забросы Криштиану Роналду (не забивавший в трёх матчах подряд) и Рэмзи не замкнули в упор. Аарон также головой пробил в перекладину через пальцы Кордаса. Удары Де Лихта и Роналду блокировали. А затем КР7 легко замкнул головой два навеса. Как раз слева - Сандро и Рэмзи.

Второй тайм хозяева начали так же вяло. А гости - даже смелее, чем первый. Хотя здесь ударов по воротам было ещё меньше. Ощущения камбека не возникало. После же вступления в игру Буффона и Кордаса (Мессиас и Роналду пробивали) МакКенни снял все вопросы. Вновь благодаря касанию головой. С подачи углового Де Лихт выиграл верховую дуэль, попал в защитника, Уэстон подхватил и забил.

Проходная победа "Ювентуса" над последней командой лиги. Благодаря ей он третий. Отставание от "Интера" - восемь очков, зато есть игра в запасе. Можно догнать. А вот "Кротоне" уже в восьми очках позади 17-го места без матчей в запасе.