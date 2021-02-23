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Отравляющая неуверенность. Итоги 23-го тура Серии А

Италия
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Тур бомбардиров. Хотя не всех

Отравляющая неуверенность. Итоги 23-го тура Серии А

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Фиорентина - Специя 3:0

Кальяри - Торино 0:1

Лацио - Сампдория 1:0

Сассуоло - Болонья 1:1

Дженоа - Эллас Верона 2:2

Парма - Удинезе 2:2

Милан - Интер 0:3

Аталанта - Наполи 4:2

Беневенто - Рома 0:0

Ювентус - Кротоне 3:0

Вратарь "Интера" Самир Ханданович уверен в том, что эта команда - наиболее голодная из всех, за которые он выступал. Она уж точно наиболее уверенная в себе. И Дерби Делла Мадоннина лишний раз подтвердил это. Особенно - на контрасте с отравляющей неуверенностью "Милана" в себе. Неуверенностью страдает и "Наполи", потому и уступил не лучшей "Аталанте". Поразила она и почти всех середняков и аутсайдеров. "Рому", слишком боязливую в Беневенто. И даже "Ювентус" поначалу.

Один город, разные планеты

Удалось ли Миланское дерби? Смотря кого спросить. От команд, в 22-ух турах до него набравших вместе рекордное количество очков за 69 сезонов, от команд, расположившихся на двух первых местах перед дерби впервые с 2011-го года, ожидали иного. Тысячи болельщиков, сгрудившихся за воротами "Сан Сиро", 25 тысяч болельщиков "Милана", купивших виртуальный билет на матч, ожидали иного. Ожидали забега ноздря в ноздрю, ответа ударом на удар, борьбу до последнего. А вместо этого увидели нокаут, заявляющий, насколько велик ныне качественный разрыв между лидером и всеми остальными.

Шансы вернуться у "Милана" были. Он вышел из кошмарного первого получаса. Второй тайм и вовсе начал ураганно. Стефано Пиоли заявил, что вратарь соперника Самир Ханданович давно так не играл. И что его подопечные играли плохо против "Специи", но не "Интера". Тем не менее, качественный разрыв между командами бросался в глаза постоянно. "Нерадзурри" отказались от мяча намеренно (сорок процентов) и разворачивали контратаки так быстро и эффективно, что центр поля казался пустым. На шквал атак "россонери" они ответили голом, а затем - ещё одним. С хладнокровием лидера.

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Насколько велик их запас прочности? Они не пропустили уже в пятом из шести последних матчей лиги. В третьем гостевом подряд впервые за девять лет. В матче, в котором Ашраф Хакими отыграл непривычно тихо и вряд ли переиграл своего друга Тео Эрнандеса, блистал другой латераль - Иван Перишич. Он выдал свой лучший матч в сезоне. Тише, чем обычно, отыграл Николо Барелла, зато ещё один недавний почти изгнанник Кристиан Эриксен вновь отлично поработал в центре поля, вместе с Иваном поучаствовал в замечательной голевой контратаке. Конте гордится своей работой с ними.

Ну а комментарии игры Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса излишни. С 30-ю забитыми мячами речь о лучшем тандеме "Интера" за 60 лет. Лукаку стал первым за 47 лет, кто забил в четырёх дерби подряд. Он доказал Златану Ибрагимовичу, кто ныне король Милана. А Лаутаро сбросил с себя репутацию часто засыпающего мягкотелого игрока. Дважды забив в стиле настоящего хищника. Кроме того, он бешено работал в отборе. "В этот день он прекратил быть просто талантом и стал Топ-игроком. Идеальное выступление, где голы - лишь верхушка айсберга". Справедливый вердикт Gazzetta Dello Sport.

А что же будет с "Миланом"? Он потерпел уже четвёртое поражение в восьми последних матчах лиги. Похоже, 2020-й год ушёл безвозвратно. Ушли его интенсивность, контратаки в стиле "Интера"-2021, абсолютная вера в себя, боевитость. Он пребывает в кризисе. В том числе и Златан, забивавший лишь в одном из пяти последних матчей лиги. Его болельщики и вовсе в такой депрессии, будто он отдаляется не от первого места, а уже от четвёртого. Легенда клуба Алессандро Костакурта и вправду предлагает ему смотреть не вперёд, а за плечи, на преследователей. Ему срочно нужно собраться.

Обманчивый десерт

Вроде бы матч в Бергамо стал отличным десертом к миланскому блюду. Там даже, в отличие от столицы Ломбардии, была интрига. "Наполи" в первом тайме припарковал автобус и удержал 0:0, во втором ввязался в обмен ударами, то есть голами. Джан Пьеро Гасперини заявил после матча, что его команда попала под поезд, о большом риске, о боязни осложнений. О матче-ловушке. Без потерь "Аталанта" из него не вышла, сам тренер был удалён и сообщал, что его игроки были очень злы из-за судейства и течения матча. Первый тайм без ударов в створ ворот, два пропущенных - серьёзные замечания.

На самом же деле силы были просто неравны. Даже кризисная в лиге "Аталанта", одержавшая там две победы в шести матчах, не побеждавшая дома там полтора месяца, просто играла в "кошки-мышки" со слабым соперником. "Наполи" вначале поставил автобус как аутсайдер, затем потерял самообладание и позволил втянуть себя в открытую битву. Свои два гола забил с одиночных атак. В обороне же провалился. Дженнаро Гаттузо вновь уничтожили критикой. И за замены двух центральных защитников перед угловым (в итоге голевым), и за то, что мощного Сапату держал низенький Руи. Позитив не заметили.

Отравляющая неуверенность. Итоги 23-го тура Серии А - изображение 2

"Развалины этого "Наполи". В первом тайме он вдыхал кислород из баллона, а битва лицом к лицу во втором стала резнёй. Пустыня за двумя голами. Несколько минут иллюзии на фоне полной темноты". Комментарии прессы о тонущей команде по-прежнему красочны. "Наполи" проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах, проиграл пять гостевых матчей подряд. Он попался "Аталанте" в качестве жертвы очень вовремя. Вовсе не блестящая ныне "Богиня" на нём добавила себе уверенности перед "Реалом", великолепный Луис Муриэль уже с 14-ю голами в лиге. Вдруг всё хорошо в Бергамо.

Зубы и беззубость

"Рома" и "Лацио" много думали о Еврокубках, потеряли лучших центральных защитников, боялись пропустить, желали победить вполсилы. Не пропустили в итоге обе. А вот победили зубастого середняка лишь вторые. Они не впечатлили, как и две недели тому против "Кальяри", забили лишь однажды, позволяли сопернику доминировать во втором тайме. Симоне Индзаги также говорил об очень сложном, запутанном матче. Зато защищались "орлы" чётко. А во время мощного отрезка в середине первого тайма должны были забивать 2-3 мяча. Индзаги остался доволен и борьбой, и отрезками доминирования.

Седьмая победа в восьми последних матчах лиги, сотая победа Индзаги в "Лацио", седьмой гол Луиса Альберто, седьмой ассист Милинковича-Савича, то есть гол без прямой помощи Чиро Иммобиле. Вратарь Рейна без работы, несмотря на давление, что признал и тренер соперника Клаудио Раньери ("мы выдавали много дыма, но недостаточно огня"). Хорошие новости в преддверии встречи с "Баварией" в Лиге Чемпионов.

А вот "Рома" с заданием не справилась. Хотя и оно стало более лёгким после 57-ой минуты, когда "Беневенто" остался вдесятером. Именно в такой момент она неожиданно впервые потеряла очки против команды ниже Топ-9. Странно, что после нескольких уверенных побед над такими. Центр обороны с вытащенным из нафталина Фасио и левым латералем Спинаццолой как раз справился на отлично. Именно атака, несмотря на 71 процент владения мячом, выглядела ужасно. В первом тайме лишь дважды пробивала по воротам, во втором события начались лишь в добавленное время. Слишком поздно.

Паулу Фонсека признал, что его игрокам не хватало индивидуальной инициативы, твёрдости, агрессии, темпа, наглости идти в обыгрыш. Его и игроков также немало спрашивали об отсутствии ударов издали. Проще говоря, не хватило умения взламывать плотную оборону. И играть в гостях. Уже в третьем гостевом матче лиги подряд она не забила. Потеря очков вроде бы будничная, но опасная. Тренер же соперника Филиппо Индзаги был просто восхищён, назвав своих игроков "львами". "Это как победа. Я не верил, что мы выдержим". Что ж, если его игроки - львы, то соперники - ягнята.

Автопилот и самолёт Роналду

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"Ювентус" также собирался побеждать на автопилоте. Он был немало потрясён неудачами в Неаполе и Порту, депрессивные мысли вернулись. Кадровые проблемы - потери Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Рабио, Артура, Дибалы, повреждения Бентанкура, МакКенни, Мораты - докучали. Потому нужно было просто победить "Кротоне". Оба тайма он начинал вяло, напоминая свои худшие образцы нынешнего сезона, в итоге пропустил 15 ударов по воротам. Зато затем взрывался. За последние 15 минут первого нанёс десять ударов и забил дважды, в середине второго просто добил. В итоге он создал много.

Решили судьбу матча фланговая игра и игра головой. Спурт в первом тайме начал Кьеза классными прорывами и забросами с правого фланга, два гола принесли навесы слева, третий - угловой. Криштиану Роналду проснулся после трёх матчей без голов во всех турнирах, вновь стал лучшим бомбардиром лиги. Его два фирменных прыжка ввысь и удара головой позволили обогнать Мишеля Платини по голам за "Ювентус" в Серии А (70) и Филиппо Индзаги по голам за него в целом (90). А также стать первым игроков в истории, забивающим как минимум 25 мячей 14 сезонов подряд. Что ещё нужно?

"Мы начали не лучшим образом, нервно, возможно, последние поражения сделали нас нервными, " - заявил Андреа Пирло. "Затем голы помогли нам и принесли спокойствие". Что успокаивает после провала в Лиге Чемпионов больше, чем голы? Больше, чем матч дома против последней команды лиги?

Середняки и аутсайдеры

Команды на рубеже Топ-10 обычно таковы. Играют хорошо чаще, чем плохо, но набирают меньше очков, чем заслуживают. Львы "Беневенто" результат добыли, а вот "Сампдория" должна была вытащить больше огня из своего давления. На сильную оборону "Вероны" не похоже упускать преимущество в начале и самой концовке второго тайма. Во второй раз - против десятерых. А Лазанья должен был дважды решать ещё до этого. В "Дженоа" очень довольны спасением на 93-ей минуте, Давиде Баллардини считает такую ничью чуть ли не более важной, чем победы. Но и её оборона отыграла непривычно слабо.

"Сассуоло" из часа в численном большинстве, 74-ёх процентов владения мячом, 30-ти ударов по воротам вынес минимум опасных моментов и один гол. Он просто недостаточно хорош. Наставник "Болоньи" Синиша Михайлович даже заявил, что его команда вдесятером не особо рисковала. Но почему она постоянно привозит себе проблемы?

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"Фиорентина" после не лучшего первого тайма раздавила "Специю", но кто обещает, что найдёт стабильность? А "Специи", как резонно заявил её наставник Винченцо Итальяно, всего через неделю после громкой победы над "Миланом" придётся вновь начинать сначала.

Тройка аутсайдеров также недовольна. "Парма" уже с 14-ю матчами без побед, "Кальяри" - с 16-ю. Обе отыграли хороший первый тайм, первая даже забила, причём дважды. Однако во втором обе заснули, пропустили три удара головой. Два из них - со "стандартов". Такое поражение в битве за шесть очков стоило Эусебио Ди Франческо поста. Роберто Д'Аверса всё ещё держится, несмотря на всего два очка в семи матчах своей каденции. А "Кротоне" вначале прилично боролся с "Ювентусом". Но его наставнику Джованни Строппе ещё месяц назад надоели комплименты красивой смелой игре без очков.

Лучший игрок тура - Лаутаро Мартинес ("Интер"). Не отстаёт от такого монстра как Лукаку

Прорыв тура - "Торино". В пяти очках над зоной вылета

Разочарование тура - "Милан". Быстро теряет высоту

Лучший вратарь тура - Самир Ханданович ("Интер"). 3:0, а он чуть ли не игрок матча

Лучший тренер тура - Антонио Конте ("Интер"). Построил машину

Турнирная таблица

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Ромелу Лукаку Серия А Интер (Милан) Лацио (Рим) Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Милан Лаутаро Мартинес
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