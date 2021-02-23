Отравляющая неуверенность. Итоги 23-го тура Серии А

Фиорентина - Специя 3:0

Кальяри - Торино 0:1

Лацио - Сампдория 1:0

Сассуоло - Болонья 1:1

Дженоа - Эллас Верона 2:2

Парма - Удинезе 2:2

Милан - Интер 0:3

Аталанта - Наполи 4:2

Беневенто - Рома 0:0

Ювентус - Кротоне 3:0

Вратарь "Интера" Самир Ханданович уверен в том, что эта команда - наиболее голодная из всех, за которые он выступал. Она уж точно наиболее уверенная в себе. И Дерби Делла Мадоннина лишний раз подтвердил это. Особенно - на контрасте с отравляющей неуверенностью "Милана" в себе. Неуверенностью страдает и "Наполи", потому и уступил не лучшей "Аталанте". Поразила она и почти всех середняков и аутсайдеров. "Рому", слишком боязливую в Беневенто. И даже "Ювентус" поначалу.

Один город, разные планеты

Удалось ли Миланское дерби? Смотря кого спросить. От команд, в 22-ух турах до него набравших вместе рекордное количество очков за 69 сезонов, от команд, расположившихся на двух первых местах перед дерби впервые с 2011-го года, ожидали иного. Тысячи болельщиков, сгрудившихся за воротами "Сан Сиро", 25 тысяч болельщиков "Милана", купивших виртуальный билет на матч, ожидали иного. Ожидали забега ноздря в ноздрю, ответа ударом на удар, борьбу до последнего. А вместо этого увидели нокаут, заявляющий, насколько велик ныне качественный разрыв между лидером и всеми остальными.

Шансы вернуться у "Милана" были. Он вышел из кошмарного первого получаса. Второй тайм и вовсе начал ураганно. Стефано Пиоли заявил, что вратарь соперника Самир Ханданович давно так не играл. И что его подопечные играли плохо против "Специи", но не "Интера". Тем не менее, качественный разрыв между командами бросался в глаза постоянно. "Нерадзурри" отказались от мяча намеренно (сорок процентов) и разворачивали контратаки так быстро и эффективно, что центр поля казался пустым. На шквал атак "россонери" они ответили голом, а затем - ещё одним. С хладнокровием лидера.

Насколько велик их запас прочности? Они не пропустили уже в пятом из шести последних матчей лиги. В третьем гостевом подряд впервые за девять лет. В матче, в котором Ашраф Хакими отыграл непривычно тихо и вряд ли переиграл своего друга Тео Эрнандеса, блистал другой латераль - Иван Перишич. Он выдал свой лучший матч в сезоне. Тише, чем обычно, отыграл Николо Барелла, зато ещё один недавний почти изгнанник Кристиан Эриксен вновь отлично поработал в центре поля, вместе с Иваном поучаствовал в замечательной голевой контратаке. Конте гордится своей работой с ними.

Ну а комментарии игры Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса излишни. С 30-ю забитыми мячами речь о лучшем тандеме "Интера" за 60 лет. Лукаку стал первым за 47 лет, кто забил в четырёх дерби подряд. Он доказал Златану Ибрагимовичу, кто ныне король Милана. А Лаутаро сбросил с себя репутацию часто засыпающего мягкотелого игрока. Дважды забив в стиле настоящего хищника. Кроме того, он бешено работал в отборе. "В этот день он прекратил быть просто талантом и стал Топ-игроком. Идеальное выступление, где голы - лишь верхушка айсберга". Справедливый вердикт Gazzetta Dello Sport.

А что же будет с "Миланом"? Он потерпел уже четвёртое поражение в восьми последних матчах лиги. Похоже, 2020-й год ушёл безвозвратно. Ушли его интенсивность, контратаки в стиле "Интера"-2021, абсолютная вера в себя, боевитость. Он пребывает в кризисе. В том числе и Златан, забивавший лишь в одном из пяти последних матчей лиги. Его болельщики и вовсе в такой депрессии, будто он отдаляется не от первого места, а уже от четвёртого. Легенда клуба Алессандро Костакурта и вправду предлагает ему смотреть не вперёд, а за плечи, на преследователей. Ему срочно нужно собраться.

Обманчивый десерт

Вроде бы матч в Бергамо стал отличным десертом к миланскому блюду. Там даже, в отличие от столицы Ломбардии, была интрига. "Наполи" в первом тайме припарковал автобус и удержал 0:0, во втором ввязался в обмен ударами, то есть голами. Джан Пьеро Гасперини заявил после матча, что его команда попала под поезд, о большом риске, о боязни осложнений. О матче-ловушке. Без потерь "Аталанта" из него не вышла, сам тренер был удалён и сообщал, что его игроки были очень злы из-за судейства и течения матча. Первый тайм без ударов в створ ворот, два пропущенных - серьёзные замечания.

На самом же деле силы были просто неравны. Даже кризисная в лиге "Аталанта", одержавшая там две победы в шести матчах, не побеждавшая дома там полтора месяца, просто играла в "кошки-мышки" со слабым соперником. "Наполи" вначале поставил автобус как аутсайдер, затем потерял самообладание и позволил втянуть себя в открытую битву. Свои два гола забил с одиночных атак. В обороне же провалился. Дженнаро Гаттузо вновь уничтожили критикой. И за замены двух центральных защитников перед угловым (в итоге голевым), и за то, что мощного Сапату держал низенький Руи. Позитив не заметили.

"Развалины этого "Наполи". В первом тайме он вдыхал кислород из баллона, а битва лицом к лицу во втором стала резнёй. Пустыня за двумя голами. Несколько минут иллюзии на фоне полной темноты". Комментарии прессы о тонущей команде по-прежнему красочны. "Наполи" проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах, проиграл пять гостевых матчей подряд. Он попался "Аталанте" в качестве жертвы очень вовремя. Вовсе не блестящая ныне "Богиня" на нём добавила себе уверенности перед "Реалом", великолепный Луис Муриэль уже с 14-ю голами в лиге. Вдруг всё хорошо в Бергамо.

Зубы и беззубость

"Рома" и "Лацио" много думали о Еврокубках, потеряли лучших центральных защитников, боялись пропустить, желали победить вполсилы. Не пропустили в итоге обе. А вот победили зубастого середняка лишь вторые. Они не впечатлили, как и две недели тому против "Кальяри", забили лишь однажды, позволяли сопернику доминировать во втором тайме. Симоне Индзаги также говорил об очень сложном, запутанном матче. Зато защищались "орлы" чётко. А во время мощного отрезка в середине первого тайма должны были забивать 2-3 мяча. Индзаги остался доволен и борьбой, и отрезками доминирования.

Седьмая победа в восьми последних матчах лиги, сотая победа Индзаги в "Лацио", седьмой гол Луиса Альберто, седьмой ассист Милинковича-Савича, то есть гол без прямой помощи Чиро Иммобиле. Вратарь Рейна без работы, несмотря на давление, что признал и тренер соперника Клаудио Раньери ("мы выдавали много дыма, но недостаточно огня"). Хорошие новости в преддверии встречи с "Баварией" в Лиге Чемпионов.

А вот "Рома" с заданием не справилась. Хотя и оно стало более лёгким после 57-ой минуты, когда "Беневенто" остался вдесятером. Именно в такой момент она неожиданно впервые потеряла очки против команды ниже Топ-9. Странно, что после нескольких уверенных побед над такими. Центр обороны с вытащенным из нафталина Фасио и левым латералем Спинаццолой как раз справился на отлично. Именно атака, несмотря на 71 процент владения мячом, выглядела ужасно. В первом тайме лишь дважды пробивала по воротам, во втором события начались лишь в добавленное время. Слишком поздно.

Паулу Фонсека признал, что его игрокам не хватало индивидуальной инициативы, твёрдости, агрессии, темпа, наглости идти в обыгрыш. Его и игроков также немало спрашивали об отсутствии ударов издали. Проще говоря, не хватило умения взламывать плотную оборону. И играть в гостях. Уже в третьем гостевом матче лиги подряд она не забила. Потеря очков вроде бы будничная, но опасная. Тренер же соперника Филиппо Индзаги был просто восхищён, назвав своих игроков "львами". "Это как победа. Я не верил, что мы выдержим". Что ж, если его игроки - львы, то соперники - ягнята.

Автопилот и самолёт Роналду

"Ювентус" также собирался побеждать на автопилоте. Он был немало потрясён неудачами в Неаполе и Порту, депрессивные мысли вернулись. Кадровые проблемы - потери Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Рабио, Артура, Дибалы, повреждения Бентанкура, МакКенни, Мораты - докучали. Потому нужно было просто победить "Кротоне". Оба тайма он начинал вяло, напоминая свои худшие образцы нынешнего сезона, в итоге пропустил 15 ударов по воротам. Зато затем взрывался. За последние 15 минут первого нанёс десять ударов и забил дважды, в середине второго просто добил. В итоге он создал много.

Решили судьбу матча фланговая игра и игра головой. Спурт в первом тайме начал Кьеза классными прорывами и забросами с правого фланга, два гола принесли навесы слева, третий - угловой. Криштиану Роналду проснулся после трёх матчей без голов во всех турнирах, вновь стал лучшим бомбардиром лиги. Его два фирменных прыжка ввысь и удара головой позволили обогнать Мишеля Платини по голам за "Ювентус" в Серии А (70) и Филиппо Индзаги по голам за него в целом (90). А также стать первым игроков в истории, забивающим как минимум 25 мячей 14 сезонов подряд. Что ещё нужно?

"Мы начали не лучшим образом, нервно, возможно, последние поражения сделали нас нервными, " - заявил Андреа Пирло. "Затем голы помогли нам и принесли спокойствие". Что успокаивает после провала в Лиге Чемпионов больше, чем голы? Больше, чем матч дома против последней команды лиги?

Середняки и аутсайдеры

Команды на рубеже Топ-10 обычно таковы. Играют хорошо чаще, чем плохо, но набирают меньше очков, чем заслуживают. Львы "Беневенто" результат добыли, а вот "Сампдория" должна была вытащить больше огня из своего давления. На сильную оборону "Вероны" не похоже упускать преимущество в начале и самой концовке второго тайма. Во второй раз - против десятерых. А Лазанья должен был дважды решать ещё до этого. В "Дженоа" очень довольны спасением на 93-ей минуте, Давиде Баллардини считает такую ничью чуть ли не более важной, чем победы. Но и её оборона отыграла непривычно слабо.

"Сассуоло" из часа в численном большинстве, 74-ёх процентов владения мячом, 30-ти ударов по воротам вынес минимум опасных моментов и один гол. Он просто недостаточно хорош. Наставник "Болоньи" Синиша Михайлович даже заявил, что его команда вдесятером не особо рисковала. Но почему она постоянно привозит себе проблемы?

"Фиорентина" после не лучшего первого тайма раздавила "Специю", но кто обещает, что найдёт стабильность? А "Специи", как резонно заявил её наставник Винченцо Итальяно, всего через неделю после громкой победы над "Миланом" придётся вновь начинать сначала.

Тройка аутсайдеров также недовольна. "Парма" уже с 14-ю матчами без побед, "Кальяри" - с 16-ю. Обе отыграли хороший первый тайм, первая даже забила, причём дважды. Однако во втором обе заснули, пропустили три удара головой. Два из них - со "стандартов". Такое поражение в битве за шесть очков стоило Эусебио Ди Франческо поста. Роберто Д'Аверса всё ещё держится, несмотря на всего два очка в семи матчах своей каденции. А "Кротоне" вначале прилично боролся с "Ювентусом". Но его наставнику Джованни Строппе ещё месяц назад надоели комплименты красивой смелой игре без очков.

Лучший игрок тура - Лаутаро Мартинес ("Интер"). Не отстаёт от такого монстра как Лукаку

Прорыв тура - "Торино". В пяти очках над зоной вылета

Разочарование тура - "Милан". Быстро теряет высоту

Лучший вратарь тура - Самир Ханданович ("Интер"). 3:0, а он чуть ли не игрок матча

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