Серия А. Парма вновь теряет победу с 2:0, уже 15 матчей без нее

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Парма" 2:2

Голы: Гьяси 52, 72 - Карамо 17, Эрнани 25

"Специя": Проведель, Виньяли, Исмаили, Эрлич, С. Бастони (Нзола 70), Эстевес (Акампора 46), М. Риччи (Сена 46), Маджоре, Гьяси, Агудело (Делль'Орко 88), Сапонара (Верде 27)

"Парма": Сепе, Конти, Осорио, Гальоло, Д. Пеццелла, Эрнани (Валенти 79), Куртич, Карамо (Грасси 63), Куцка, Брунетта (Бузи 56), Михейле (Ман 79)

Предупреждения: М. Риччи 21, Нзола 87, Акампора 90 - Брунетта 9, Эрнани 50, Куртич 84, Гальоло 85

"Парма" подошла к матчу с ужасной серией из 14-ти без побед. За это время она пережила все что угодно. Меняла тренера и собралась менять вновь. Теряла победу из-за пенальти на 85-ой минуте. Позволяла сопернику устраивать камбек. В предыдущем туре позволила "Удинезе" вернуться с 0:2, отойдя слишком глубоко в оборону. То же состоялось и сегодня. "Специи", набирающей больше очков против команд из Топ-10, чем против остальных, позволили доминировать и отыграть 0:2 во втором тайме. С такой бесхарактерностью открыт лишь один путь - в Серию Б.

В середине первого тайма Карамо отлично прорвался и блестяще мимо защитника послал мяч из района угла вратарской в дальнюю девятку. Довольно быстро Брунетта забросил со штрафного, а Эрнани протолкнул. "Специя", ещё недавно победившая "Милан", казалaсь растерянной. Однако во втором тайме "Парма" отошла назад, хозяева исполнили два неожиданных заброса на каждый из флангов, Маджоре и Верде простреливали, Гьяси проталкивал уже в пустые ворота. Мощные ответные удары - Михейле с игры ещё при счёте 2:1 и Куртича со штрафного на 90-ой минуте - отбил Проведель.

"Парма" остаётся 19-ой. До 17-го места "Торино" - пять очков, до "Специи" и её 16-го - десять.