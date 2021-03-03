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Торино недоволен решением Серии А по матчу с Лацио

Италия
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Клуб оспорит решение

Торино недоволен решением Серии А по матчу с Лацио

DAZN

Новина українською

Футбольный клуб "Торино" выступил с заявлением, что оспорит решение Серии А по матчу 25-го тура против "Лацио".

Местные органы здравоохранения не разрешили "Торино" ехать в Рим на игру. Совет лиги принял решение не переносить матч и провести его 2 марта, несмотря на слова президента Федерации футбола Италии Габриеле Гравины о том, что провести матч в назначенную дату невозможно.

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Торино (Турин) Лацио
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