Торино недоволен решением Серии А по матчу с Лацио

Футбольный клуб "Торино" выступил с заявлением, что оспорит решение Серии А по матчу 25-го тура против "Лацио".

Местные органы здравоохранения не разрешили "Торино" ехать в Рим на игру. Совет лиги принял решение не переносить матч и провести его 2 марта, несмотря на слова президента Федерации футбола Италии Габриеле Гравины о том, что провести матч в назначенную дату невозможно.