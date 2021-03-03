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Торино недоволен решением Серии А по матчу с Лацио
Клуб оспорит решение
DAZN
Футбольный клуб "Торино" выступил с заявлением, что оспорит решение Серии А по матчу 25-го тура против "Лацио".
Местные органы здравоохранения не разрешили "Торино" ехать в Рим на игру. Совет лиги принял решение не переносить матч и провести его 2 марта, несмотря на слова президента Федерации футбола Италии Габриеле Гравины о том, что провести матч в назначенную дату невозможно.
Il Torino Football Club, assistito e difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, comunica di aver depositato presso il Giudice sportivo della Lega di serie A il preannuncio di ricorso circa le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa della partita #LazioTorino #SFT pic.twitter.com/TNCSFnXS0I— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) March 3, 2021
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