Конте: Интер в хорошем положении, впереди у нас 13 финалов

Вчера, 4 марта, миланский "Интер" обыграл в поединке чемпионата Италии "Парму" (2:1), алленаторе "нерадзурри" Антонио Конте прокомментировал успех своей команды. Цитирует тренера Sky Sport.

"Гонка за Скудетто? "Интер" в хорошем положении, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, то у нас прогресс. Впереди у нас 13 финалов. Каждый матч в чемпионате – это битва. Нельзя недооценивать соперников. Мы будем очень горды, если добьемся успеха".