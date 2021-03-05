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Конте: Интер в хорошем положении, впереди у нас 13 финалов
Антонио на связи
Фото: La Gazzetta dello Sport / Автор неизвестен
Вчера, 4 марта, миланский "Интер" обыграл в поединке чемпионата Италии "Парму" (2:1), алленаторе "нерадзурри" Антонио Конте прокомментировал успех своей команды. Цитирует тренера Sky Sport.
"Гонка за Скудетто? "Интер" в хорошем положении, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, то у нас прогресс. Впереди у нас 13 финалов. Каждый матч в чемпионате – это битва. Нельзя недооценивать соперников. Мы будем очень горды, если добьемся успеха".
"Санчес? Алексис оформил дубль, он в прекрасных кондициях – это хорошо и для него, и для нас. Теперь Лукаку и Лаутаро Мартинес понимают, что чилиец стоит за ними".
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