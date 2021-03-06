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Роналду может пропустить матч с Лацио, чтобы быть на 100% готовым к Порту
У форварда проблемы
Португальская звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рискует пропустить игру 26-го тура Серии А против "Лацио" из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Football Italia.
Какой именно вид повреждения - не указывается, однако обладатель пяти Золотых Мячей готов пожертвовать поединком против римлян ради решающего противостояния в Лиге Чемпионов с "Порту". Отметим, что в первой встрече между командами туринцы потерпели поражение со счетом 1:2.
Также Андреа Пирло не сможет рассчитывать на Кьеллини, Дибалу и Бентанкура.
На счету 36-летний Роналду в этом сезоне 27 голов и три ассиста в 30-ти поединках во всех турнирах. Сейчас он является лучшим бомбардиром Серии А с 20 мячами в активе.
Встреча между "Ювентусом" и "Лацио" начнется сегодня в 21:45.
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