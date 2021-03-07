Серия А. Милан удивляет уверенностью, сумасшествие в зоне вылета

Серия А. 26-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Милан" 0:2

Голы: Крунич 27, Далот 50

"Эллас Верона": Сильвестри, Гюнтер (Димарко 57), Маньяни, Чеккерини, Фараони, Велозу (Илич 57), Стураро, Лазович, Барак (Бесса 54), Дзакканьи (Сальседо 54), Лазанья (Фавилли 74)

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Томори, Романьоли, Далот, Кесси, Мейте, Кастильехо (Хауге 78), Крунич, Салемакерс, Леау

Предупреждения: Маньяни 26, Бесса 90+4

"Милан" чуть ли не считался аутсайдером матча в Вероне. Дошло даже до такого. Потеря ведущих игроков - Златана, Чалханоглу, Ребича, Тео Эрнандеса, Беннасера, Тонали. Лишь одна победа и один забитый с игры в шести последних матчах во всех турнирах. Апатичная игра, неверие в себя. Стефано Пиоли жаловался на сведение игры против "Удинезе" в предыдущем туре к единоборствам. А "Верона" единоборства обожает. К тому же, она не проиграла грандам шесть матчей из восьми, в двух последних дома победила "Наполи" и не уступила "Ювентусу". Потому такая борьба против неё в плюс.

Хозяева начали очень мощно, владели мячом. Прессингом заставили Томори ошибиться. Правда, тогда гости выбрались. А далее играли всё смелее. Не блестяще, но солидно. С ритмом, техникой и смелостью, которые Пиоли требовал до матча. Неплохо прессинговали, двигались, прорывались. Часто не хватало лишь одного аспекта, который также желал видеть тренер. Качества. Леау был обязан попадать головой в ворота с отличного навеса Калабрии. Также португалец прорвался почти к вратарю, но пробил слишком неточно. Зато качество выдал Крунич. Штрафной не по центру он исполнил великолепно.

Второй тайм "россонери" начали не менее агрессивно и динамично. С быстрым результатом. Правый вингер Салемакерс прорвался по центру, нашёл Далота. А тот в стиле первого левого защитника Эрнандеса технично прошёл соперника на линии штрафной и блестяще пробил. Почти сразу же Салемакерс чуть не повторил такой же удар после финтов. И далее миланцы отнюдь не собирались отдавать инициативу, так же давили, комбинировали, до 75-ой минуты не позволяли даже бить по своим воротам. А частые удары после этого не были особо опасными. Очень опасный головой Крунич вытащил с линии ворот.

Как объяснить такие игру и результат "Милана"? Тем, что раз в год и палки Далот и Крунич стреляют? Осознанием припёртости к стенке, заставившим выжать из себя лучшее? Контрастом между игрой дома и в гостях, ведь в гостях "россонери" неделю тому переиграли "Рому", а сегодня добыли 11-ю победу в 13-ти матчах, то есть лучшие в лиге? Наверное, всем понемногу. Тем не менее, удивительно, что именно в такой момент они заставили опасного соперника отыграть худший матч в сезоне против грандов, если не в целом.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Парма" 3:3

Голы: Кварта 28, Миленкович 42, Якопони 90+4 (автогол) - Куцка 32 (пен.), Куртич 72, Михейле 90

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Кварта, Малькюи, Пулгар, Амрабат (Бонавентура 70), Валеро (Кальехон 77), Бираги, Влахович, Эйссерик

"Парма": Сепе, Лорини, Якопони, Бани (Гальоло 80), Д. Пеццелла, Бругман, Эрнани (Михейле 46), Куртич, Куцка (Инглезе 88), Жервиньо (Брунетта 62), Карамо (Ман 64)

Предупреждения: Куцка 56, Д. Пеццелла 62, Бани 80

"Парма" просто заколдованная. Она не победила уже в 17-ом матче подряд. Уже четырежды в сезоне теряла 2:0 в концовке, в том числе и в двух из предыдущих трёх матчей. А сценарий матча во Флоренции против примерно такой же кризисной команды кажется даже ещё большей пыткой. Или же судьбой, решением судьбы Роберто Д’Аверсы, при котором отыграны десять из этих 17-ти матчей. Хотя для снятия такой порчи нужен не тренер. Просто какая-то мистика! Или вопиющая бесхарактерность.

Дважды при розыгрышах "стандартов" соперникам позволяли легко пробить (во втором случае залетела третья попытка). Жервиньо ответил прорывом и заработанным пенальти, Куртич при забросе справа еле дотронулся до мяча, но переправил его в ворота. В самой концовке, на 90-ой минуте, уже прошла красивая комбинация с пасом Мана вперёд и прострелом Инглезе. Все работники "Пармы" - от владельцев и до кладовщика - праздновали на стадионе как сумасшедшие. Но всё закончилось прострелом соперника и автоголом Якопони.

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Кротоне. "Эцио Шида"

"Кротоне" - "Торино" 4:2

Голы: Симы 27 (пен.), 54, Реца 80, Унас 90+3 - Мандрагора 45+1, Санабрия 84

"Кротоне": Кордас, Магальян, Големич, Луперто, П. Перейра, С. Молина, Петриччионе (Дзанеллато 82), Реца, Мессиас, Унас, Симы (Ди Кармине 75)

"Торино": Сиригу, Иццо, Льянко, Родригес, Войвода (Верди 65), Лукич (Гояк 77), Мандрагора, Ринкон, Ансальди, Дзадза (Санабрия 65), Бонаццоли

Предупреждения: Петриччионе 41, Кордас 45+1, Дзанеллато 83, Унас 90 - Ринкон 79

Удаление: Ринкон 90+3 (вторая жёлтая)

"Кротоне" казался не заколдованным, а просто слабым. Он проиграл семь матчей подряд, новый главный тренер Серсе Косми, приглашение которого уже выглядит жестом отчаяния, начал 1:5 от "Аталанты". "Торино" же с пятью ничьими подряд и затем победой в Кальяри в матче за шесть очков вышел из зоны вылета. Его остановил коронавирус. Выходить из карантина, из более недели без тренировок, непросто, играть без семи заражённых, в том числе и Андреа Белотти - также. Если не поймать такого соперника - в Серии А нечего делать. "Акулы" поймали.

Симы открыл счёт с пенальти после руки Ансальди. Кристиан исправился, переправив навес в падении на Мандрагору. Оборона "быков" вновь провалилась, и Симы добил с третьей попытки. На 80-ой минуте Реца классно пробил с 17-ти метров. Гости владели мячом намного чаще и ответили ещё более классным выстрелом - попадание Санабрии с фланга претендует на гол сезона. Также Бонаццоли попадал в стойку. Однако уже в добавленное время Ринкон потерял голову, был удалён, а Унас с фланга прошёл всех и закрепил победу.

"Кротоне" в шести очках позади 17-го места, "Парма" - в пяти. Правда, у "Кальяри" матч в запасе. А у "Торино" с 18-го - даже два.