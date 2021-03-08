Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В клубе Серии А - новый случай коронавируса
Уже третий
Фото - ФК Специя
"Специя" сообщила о новом случае положительного теста на COVID-19.
Лигурийцы накануне сообщили о двух случаях в пятницу - в голкипера Ивана Проведеля и члена тренерского штаба.
А сейчас - еще один случай. "Специя сообщает, что по итогам вчерашнего теста анализ игрока первой команды был положительный. Футболист находится на самоизоляции, действует в соответствии с протоколом здравоохранения", - сообщили в клубе.
Впереди у "Специи" в пятницу, 12 марта, поединок на выезде с "Аталантой".
Популярное сейчас
- Гладкий забивает дважды и почти догоняет Шахаба. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Черноморец: О долгосрочном Прокопенко, ностальгии по Григорчуке и неожиданных уходах Маркевича и Ковальца
- Бунтарь, безумец и немножко гений: Хорхе Сампаоли возвращается в Европу
- Милан отпускает Интер в отрыв, Аталанта борется с Юве. Таблица Серии А - 2020/21
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО