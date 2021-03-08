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В клубе Серии А - новый случай коронавируса

Италия
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В клубе Серии А - новый случай коронавируса

Фото - ФК Специя

Новина українською

"Специя" сообщила о новом случае положительного теста на COVID-19.

Лигурийцы накануне сообщили о двух случаях в пятницу - в голкипера Ивана Проведеля и члена тренерского штаба.

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А сейчас - еще один случай. "Специя сообщает, что по итогам вчерашнего теста анализ игрока первой команды был положительный. Футболист находится на самоизоляции, действует в соответствии с протоколом здравоохранения", - сообщили в клубе.

Впереди у "Специи" в пятницу, 12 марта, поединок на выезде с "Аталантой".

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В статье: Специя (Италия) коронавирус
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