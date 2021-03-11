Стало известно, был ли расизм из уст Златана Ибрагимовича в адрес Ромелу Лукаку

Федерация футбола Италии (FIGC) закончила разбирательство по делу форвардов "Милана" и "Интера", Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку. Напомним, 26 января, в ¼ финала Кубка Италии оба игрока получили по "горчичнику" за горячую стычку (2:1 в пользу "нерадзурри").

В ходе конфликта шведский исполнитель отправил бельгийца заниматься "вуду-дерьмом", звонить маме и обозвал его "маленьким ослом". Расистского подтекста в оскорблениях Златана не нашли, поведение футболистов расценили как неспортивное.

По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, игроки заплатят штраф, это прописано в регламенте.