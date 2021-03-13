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Дибала планирует покинуть Ювентус – СМИ
Аргентинец недоволен своим статусом в команде
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клуб грядущим летом.
Как сообщает Corriere dello Sport, сейчас есть сразу несколько факторов, почему 27-летний аргентинец должен покинуть Турин в ближайшее трансферное окно.
Во-первых, к продаже Дибалы "Ювентус" подталкивает ранний вылет из Лиги Чемпионов. Финансы итальянского гранда сильно пострадали во время пандемии коронавируса, и в Турине надеялись поправить свое положение с помощью успешного выступления в Европе, чего не получилось.
Во-вторых, действующий контракт Дибалы истекает в 2022 году, а в текущих экономических условиях "Ювентус" просто не может удовлетворить запросы Пауло по новой сделке.
Сам Дибала недоволен своей ситуацией в "Ювентусе", где в этом сезоне Серии А он сыграл только 11 матчей — или 646 минут — и забил два гола.
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