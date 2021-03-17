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Аталанта хочет подписать одного из самых перспективных центрбеков Европы
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Euro Football Rumours
Итальянская "богиня" из города Бергамо ведет переговоры со шведским "Мальме" о трансфере центрального защитника-боснийца (у него есть и шведское гражданство) Анеля Ахмедходжича.
Его, как сообщает журналист Фабрицио Романо в Твиттере, называют одним из самых перспективных центральных защитников в Европе.
Анелем также интересовались "Челси" и "Манчестер Юнайтед", но от них "Мальме" не получал официального обращения.
21-летний Ахмедходжич является игроком "Мальме" с начала 2019 года. В этом сезоне сыграл в составе команды 36 матчей, забил 2 гола в чемпионате Швеции, отличился 1 ассистом.
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