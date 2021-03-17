  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аталанта хочет подписать одного из самых перспективных центрбеков Европы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта хочет подписать одного из самых перспективных центрбеков Европы

Италия
(1 голосов)

Актуально после "Реала"

Аталанта хочет подписать одного из самых перспективных центрбеков Европы

Euro Football Rumours

Новина українською

Итальянская "богиня" из города Бергамо ведет переговоры со шведским "Мальме" о трансфере центрального защитника-боснийца (у него есть и шведское гражданство) Анеля Ахмедходжича.

Его, как сообщает журналист Фабрицио Романо в Твиттере, называют одним из самых перспективных центральных защитников в Европе.

Читайте такжеРеал - Аталанта 3:1. Обзор матча, видео голов

Анелем также интересовались "Челси" и "Манчестер Юнайтед", но от них "Мальме" не получал официального обращения.

21-летний Ахмедходжич является игроком "Мальме" с начала 2019 года. В этом сезоне сыграл в составе команды 36 матчей, забил 2 гола в чемпионате Швеции, отличился 1 ассистом.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...