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В матче Серии В футболист одним касанием забил невероятный гол с 64-х метров
После чего сразу же привлек внимание фанатов
Фото: sporf.com/ Автор - неизвестен
16 марта состоялся матч итальянской Серии B между командами Энтелла и Кремонезе.
На 60-ой минуте при счете 1:0 в пользу гостей полузащитник Кремонезе Микеле Кастаньетти в касание пробил по воротам соперника с 65-ти метров после выноса мяча вратарем Энтеллы.
Видео ошеломляющего удара начало распространяться в социальных сетях. По мнению фанатов, гол достоен премии Пушкаша.
Forget every goal you’ve ever seen. Cremonese’s Michele Castagnetti has just outdone every single one of them pic.twitter.com/emjtsjqC13— FootballJOE (@FootballJOE) March 16, 2021
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