В матче Серии В футболист одним касанием забил невероятный гол с 64-х метров

16 марта состоялся матч итальянской Серии B между командами Энтелла и Кремонезе.

На 60-ой минуте при счете 1:0 в пользу гостей полузащитник Кремонезе Микеле Кастаньетти в касание пробил по воротам соперника с 65-ти метров после выноса мяча вратарем Энтеллы.

Видео ошеломляющего удара начало распространяться в социальных сетях. По мнению фанатов, гол достоен премии Пушкаша.

Forget every goal you’ve ever seen. Cremonese’s Michele Castagnetti has just outdone every single one of them pic.twitter.com/emjtsjqC13