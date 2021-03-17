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В матче Серии В футболист одним касанием забил невероятный гол с 64-х метров

Италия
(3 голосов)

После чего сразу же привлек внимание фанатов

В матче Серии В футболист одним касанием забил невероятный гол с 64-х метров

Фото: sporf.com/ Автор - неизвестен

Новина українською

16 марта состоялся матч итальянской Серии B между командами Энтелла и Кремонезе.

На 60-ой минуте при счете 1:0 в пользу гостей полузащитник Кремонезе Микеле Кастаньетти в касание пробил по воротам соперника с 65-ти метров после выноса мяча вратарем Энтеллы.

Видео ошеломляющего удара начало распространяться в социальных сетях. По мнению фанатов, гол достоен премии Пушкаша.

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В статье: Серия В
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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
17.03.2021 в 17:50
Явно лучший гол 2021 года будет.Если конечно кто не умудриться с 70 метров забить
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