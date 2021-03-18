Самовывоз из Лиги Чемпионов. Итальянские команды провалились во всем

Впервые с сезона 2015/16 и лишь в шестой раз за 28 лет Италия не будет представлена в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Причем её тройка в 1/8 финала добыла лишь одну победу в шести матчах, проиграв пять. А "Интер", вылетевший ещё в групповом турнире, добыл ту же одну победу в тех же шести. И, если предыдущие сезоны лишь с одной командой в четвертьфинале считали провалом, то можете представить себе, что чувствуют в Италии сейчас. Депрессию, тотальное уныние и неверие в возвращение в обозримом будущем. Главная же проблема в том, что итальянцы всё привезли себе сами.

Хит-парад ошибок

Вот весь хит-парад ошибок, привозов итальянского футбола в решающих матчах. "Аталанта" против "Реала" дома - удаление, пропущенный в концовке, в гостях - пас вратаря сопернику, привезённый пенальти, пропущенный удар в ближний угол в контратаке. "Ювентус" в гостях - пас Бентанкура сопернику, пропущенный в начале каждого из таймов, дома - привезённый пенальти в начале матча, развал стенки при штрафном в концовке овертайма. "Лацио" дома - пас Мусаккьо сопернику, пропущенная контратака в конце тайма, ещё одна и автогол в начале второго тайма. Привезенный пенальти в гостях.

"Интер" также напривозил в единственных матчах, которые проиграл. В гостях - пас назад сопернику, пропущенный в контратаке. Дома - привезенный пенальти в дебюте матча, удаление, автогол в начале второго тайма.

Ужасающая бесхарактерность, не правда ли. Подарки, пропущенные в критические минуты. Причём часто не связанные с течением игры. Без особого давления оппонента. Именно утерянный характер итальянского футбола - его главная боль. Когда-то они не делали таких ошибок, стояли насмерть в обороне, когда-то для того, чтобы забить им, были нужны десятки минут штурма. Теперь они забивают сами себе.

"Мы отдали им два гола с нашими ошибками, и это выбило ветер из наших парусов", - сообщил форвард "Аталанты" Луис Муриэль после матча в Мадриде. "Что меня больше всего впечатлило - это прессинг, который они применили к нам, а также спокойствие, с которым играли. И это особо примечательно, поскольку этому клубу было что терять и он бы попал в серьёзную проблему, если бы вылетел". Игрок "Аталанты", известной своим прессингом, говорит о прессинге нынешнего "Реала", известного своей заторможенностью и осторожностью. И о спокойствии "Реала", известного нетерпимостью к неудачам.

Серхио Рамос заявил, что "Реал" победил прежде всего благодаря обороне. Испанцы победили итальянцев обороной. Также он заявил, что ты часто зависишь от подхода соперника к матчу. "Мы не знали, как они будут прессинговать, но мы быстро взяли контроль над игрой с тремя центральными защитниками". И это ещё один утерянный аспект. Ранее итальянские команды были лучшими по игре по сопернику, умели быстро "переобуваться" по ходу матча. Ныне наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини сетовал на технику и скорость, но и тактически его команда оказалась не готова к другому "Реалу".

Время фундаменталистов

Сегодня в итальянском футболе тренируют тактические фундаменталисты. Упрямые типы, не умеющие и не желающие изменять тактику и стиль, не имеющие Плана Б. Гасперини, Симоне Индзаги постоянно заявляют, что будут всегда и против всех играть в свой футбол. И это тот самый Индзаги, который в первом сезоне в "Лацио" перепробовал 6-7 тактических схем, запутав всех экспертов. С тех пор он не отходит от 3-5-2, даже когда команда тонет.

Антонио Конте и вовсе обещал отказаться от такой схемы "только через мой труп". В матчах против "Шахтёра" не желал отказаться от одного из защитников, хотя было ясно, , что соперник не желает атаковать. А когда попытался перейти на 3-4-1-2 - провалился, поскольку у него просто нет таких функций в программе - "переход", "План Б". Потому он на протяжении всей своей карьеры проваливается в Еврокубках.

С Андреа Пирло всё сложнее. Тренер-дебютант пытается втиснуть игроков в схему. А это также фундаментализм. Из-за этого Федерико Кьеза играл уже на трёх позициях, защитник Данило - фактически на 6-7, ведь играл и крайнего защитника, и латераля, и центрального в двойке и тройке, и опорника. Тогда и Алекс Сандро играл на трёх. Опорник Уэстон МакКенни играл на правом фланге. Вингер Бернардески - левого защитника. Вингер Кулушевски - в центре атаки, при том, что сам Пирло признавал неумение Деяна играть там.

Больше - значит, хуже

И дело не только в маниакальной приверженности всех этих тренеров к одной схеме. А в приверженности к неправильной, неэффективной. Все итальянские участники ЛЧ сезона 2020/21 играют с тремя центральными защитниками, двумя центрфорвардами и лишь с одним игроком на каждом из флангов. Кто ещё из Еврограндов играет так постоянно? Никто. Кто играл в последние годы? Никто. Даже "Ювентус"-2017 пробился в финал Лиги Чемпионов только после того, как начал играть по схеме 4-2-3-1.

Все понимают, что два форварда - это меньше полузащитников, меньше шансов владеть мячом, доминировать, останавливать контратаки соперника. А меньше игроков на флангах - меньше шансов выйти из-под высокого прессинга соперника и разыграть от обороны. И ведь именно это и добило итальянцев. Разреженный центр поля, позволяющий контратаки сопернику. И ошибки при розыгрыше у своих ворот. Ах, "Челси" играет с тремя центрдефами? Он играет с одним форвардом. И двумя полузащитниками под ним, помогающими на флангах.

В Мадриде "Аталанта" вышла лишь с одним форвардом и начала яростным прессингом. Она не заслужила пропустить первый мяч, почти не пропускала контратаки. А вот во втором тайме, когда на поле были уже два форварда - контратаки "Реала" посыпались как из рога изобилия. И закончили игру. Также для перекрытия флангов "Реалу" хватило движения великолепной тройки Модрич-Кроос-Вальверде. "Аталанте" же понадобились четверо. То есть, у мадридцев остался лишний, свободный художник. Он, Винисиус, и решил игру в начале второго тайма.

Перекрытие поля командами, не играющими с тремя центральными защитниками и двумя центральными нападающими, гораздо лучше. Особенно - флангов, где у них просто больше людей. Крайне несимметричному "Ювентусу" для перекрытия понадобилось движение пятерых. "Порту" со схемой 4-4-2 - четверых. Остались форварды Тареми и Марега, дома забившие по голу. Они ещё и помогали на флангах. А ведь Пирло заявил, что именно с флангов и асимметрией собирался выигрывать матч в Турине. Этим он как раз проиграл.

Криштиану Роналду и не помогал на флангах, и не забивал.

Отказ от себя

Не только тактика, но и стратегия увела итальянцев далеко от вершины Лиги Чемпионов. В последние годы они полностью ушли от обороны, желают бросать все силы в атаку. "Аталанта" забивает уйму голов, Гасперини стал гуру быстрой атаки, гуру прессинга. Гегенпрессинга. Немецкого. Пирло же желает постоянно владеть мячом, отдавать короткие пасы, искать бреши в обороне соперника. То есть - по-испански. О том же говорит и Паулу Фонсека из "Ромы", пытается играть так Дженнаро Гаттузо с "Наполи", Роберто Де Дзерби с "Сассуоло".

Вот только подделка всегда хуже оригинала. Тем более, что сам испанский стиль также в упадке. Для копирования других нужны Модрич, Кроос, Вальверде, Каземиро в составе. Потому и "Реал" сейчас играет в настоящий итальянский футбол. Не случайно я ещё пять лет назад назвал Зидана итальянским тренером. А где же такие в Италии? Где гибкие тактики, где знатоки обороны? Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти уже два года просиживают свои жирные контракты дома, Карло Анчелотти стареет и сдаёт. А за ними - лишь фундаменталисты.

"Рому" образца 2018-го года называли английской командой. Она дошла до полуфинала, где была разгромлена настоящей английской - "Ливерпулем". Так английский и немецкий футбол хотя бы в силе. Но зачем подражать испанцам, которые в свою очередь в упадке?

По передачам в финальной трети поля "Аталанта" разгромила "Реал" в Мадриде - 197:113. Переиграла и по ударам по воротам. Помогло? В групповом турнире против "Аякса" и "Ливерпуля" в гостях она как раз по таким передачам проиграла. И выиграла дважды. "Ювентус" разгромил "Порту" дома по передачам в атаке со счётом 337:132, в гостях - 165:86. Дважды выиграл и по ударам по воротам. Помогло? Да даже "Лацио" дома переиграл "Баварию" по ударам по воротам.

А уж "Интер" полностью перестрелял "Шахтёр" в обоих матчах в группе.

Итальянские команды пытаются доминировать, не умея это делать и выбирая неправильную тактическую схему для этого. "Ювентус" еще и пытался пренебрегать построением клуба в пользу брендизации, пиара, бизнеса, в пользу поиска яркой игры для привлечения глоров. В итоге он потерял футбольное лицо и не нашел нового.

Ну и, конечно, кадры. Итальянские центральные защитники вымерли. В сборной и Лиге Чемпионов играют престарелые Бонуччи, Кьеллини, Ачерби. Толой, который два года назад чуть не перешёл в московский "Спартак". В воротах "Аталанты" - Спортьелло, два года тому много пропустивший и вылетевший из Серии А с "Фрозиноне". С Джимсити три года назад случилось то же в "Беневенто". В "Лацио" же играет Мусаккьо, ещё в январе бывший пятым центрдефом в иерархии "Милана" и еле сплавленный за миллион евро. "Милана", не видевшего ЛЧ семь лет.

Подвели и опорники, стержень любой команды. Красные карточки получали Фройлер и Видаль, Лукас Лейва играл ужасно, Бентанкур дарил гол "Порту".

Итоги претензий

К "Аталанте" и "Лацио" на самом деле претензий мало. С такой обороной, с такими небольшими бюджетами, во втором сезоне в Лиге Чемпионов за 20 лет, они сделали всё, что могли. Прошли групповой турнир, переиграв "Аякс", "Ливерпуль", взяв четыре очка у дортмундской "Боруссии". Что "Лацио" мог протипоставить "Баварии", особенно когда Золотая Бутса Европы-2020 Чиро Иммобиле в ужасной форме лишь с одним забитым в девяти матчах? Когда из-за слабости кадров крайнего защитника Марушича поставили в центр обороны? "Аталанте" же сломало всю дуэль скандальное удаление в первом матче.

"Ювентус" строит молодую команду, пожинает плоды опустошения бюджета проектом Криштиану Роналду. Его опорники просто очень слабы, позорят славные имена Пирло, Видаля, Погба, Конте, Дешама.

Да даже Хедиры и Матюиди (в 2019-ом году до травмы Сами - 11 побед и две ничьи в 13-ти матчах с ним в "старте", с Матюиди теряли в 1.65 раз меньше очков, чем без него). Долго строили оборону на Бонуччи и Кьеллини. И с 113-ю миллионами убытка за последние полгода мало изменится. Слишком дорого стоили трансферные провалы, а также ставка на одного игрока, пусть и его зовут Роналду.

"Юве" хватило для 15-16 очков на групповых этапах за последние два года, но в плей-офф он рано вылетает третий год подряд. А это уже характер. Как и у "Интера", третий год подряд не прошедшего группу. Его состав как раз замечательный. Лукаку, Лаутаро, Эриксен, один из лучших центральных защитников в мире Шкриньяр, один из лучших латералей Хакими, финалисты Чемпионата Мира Брозович и Перишич, один из лучших талантов Европы Барелла. Единственный сильный молодой итальянский защитник Бастони. И с такими игроками не забить "Шахтеру" и развалиться против тогда слабого "Реала"?

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