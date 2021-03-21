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Капелло: Интер уже выиграл Серию А

Италия
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Специалист не верит в возрождение гонки

Капелло: Интер уже выиграл Серию А

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Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Милана" Фабио Капелло поделился мнением о чемпионской гонке в Италии.

"Интер уже выиграл скудетто. Они выиграли турнир, когда "Милан" проиграл "Специи".

Лучшие тренеры Италии?Конте и Гасперини. Конте передумал и вернулся к игре в конкретный футбол. Гасперини – вообще единственный человек с европейским менталитетом.

Мне также нравится тренер "Удинезе" Лука Готти. Он делает простые вещи и уважает материал, который имеет", – сказал Капелло Corriere dello Sport.

По итогам 27 туров "Интер" имеет 9-очковый отрыв от "Милана".

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В статье: Фабио Капелло Антонио Конте Интер (Милан)
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