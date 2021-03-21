Капелло: Интер уже выиграл Серию А

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Милана" Фабио Капелло поделился мнением о чемпионской гонке в Италии.

"Интер уже выиграл скудетто. Они выиграли турнир, когда "Милан" проиграл "Специи".

Лучшие тренеры Италии?Конте и Гасперини. Конте передумал и вернулся к игре в конкретный футбол. Гасперини – вообще единственный человек с европейским менталитетом.

Мне также нравится тренер "Удинезе" Лука Готти. Он делает простые вещи и уважает материал, который имеет", – сказал Капелло Corriere dello Sport.